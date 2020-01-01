Tokenomika Partisia Blockchain (MPC) Odkryj kluczowe informacje o Partisia Blockchain (MPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Partisia Blockchain (MPC) Partisia Blockchain is an advanced layer-one blockchain which delivers industry-leading technology that solves the blockchain trilemma, by using advanced MultiParty Computation (MPC) cryptography to bring privacy to public blockchains, scalability via a unique sharding architecture at both the protocol and smart contract layer, and the industry's most secure interoperable token and data bridge using advanced security measures based on MPC cryptography techniques allowing our technology to be used across chains. Oficjalna strona internetowa: https://partisiablockchain.com/ Biała księga: https://partisiablockchain.gitlab.io/documentation Block Explorer: https://browser.partisiablockchain.com/ Kup MPC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Partisia Blockchain (MPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Partisia Blockchain (MPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.51M $ 9.51M $ 9.51M Całkowita podaż: $ 553.81M $ 553.81M $ 553.81M Podaż w obiegu: $ 367.06M $ 367.06M $ 367.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Historyczne maksimum: $ 0.969 $ 0.969 $ 0.969 Historyczne minimum: $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 $ 0.004261437024344198 Aktualna cena: $ 0.02592 $ 0.02592 $ 0.02592 Dowiedz się więcej o cenie Partisia Blockchain (MPC)

Tokenomika Partisia Blockchain (MPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Partisia Blockchain (MPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMPC tokenomikę, poznaj cenę tokena MPCna żywo!

Jak kupić MPC Chcesz dodać Partisia Blockchain (MPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MPC na MEXC już teraz!

Historia ceny Partisia Blockchain (MPC) Analiza historii ceny MPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MPC już teraz!

Prognoza ceny MPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MPC? Nasza strona z prognozami cen MPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MPC już teraz!

