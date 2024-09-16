Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH) Odkryj kluczowe informacje o Moodeng on Eth (MOODENGETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moodeng on Eth (MOODENGETH) Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Oficjalna strona internetowa: https://moodeng.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Kup MOODENGETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moodeng on Eth (MOODENGETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moodeng on Eth (MOODENGETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Całkowita podaż: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Podaż w obiegu: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Historyczne maksimum: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Historyczne minimum: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Aktualna cena: $ 0.00001727 $ 0.00001727 $ 0.00001727 Dowiedz się więcej o cenie Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Tokenomika Moodeng on Eth (MOODENGETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moodeng on Eth (MOODENGETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOODENGETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOODENGETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOODENGETH tokenomikę, poznaj cenę tokena MOODENGETHna żywo!

