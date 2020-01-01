Tokenomika Mode Network (MODE) Odkryj kluczowe informacje o Mode Network (MODE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mode Network (MODE) Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Mode is the Modular DeFi L2 building the Superchain alongside Optimism. The goal of Mode is to empower developers and users to grow an ecosystem of world-class applications and be directly rewarded for their contribution. Oficjalna strona internetowa: https://www.mode.network/ Biała księga: https://docs.mode.network/ Block Explorer: https://explorer.mode.network/ Kup MODE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Mode Network (MODE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mode Network (MODE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Historyczne maksimum: $ 0.206 $ 0.206 $ 0.206 Historyczne minimum: $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 $ 0.000998987259358957 Aktualna cena: $ 0.0013 $ 0.0013 $ 0.0013 Dowiedz się więcej o cenie Mode Network (MODE)

Tokenomika Mode Network (MODE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mode Network (MODE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MODE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MODE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMODE tokenomikę, poznaj cenę tokena MODEna żywo!

Jak kupić MODE Chcesz dodać Mode Network (MODE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MODE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MODE na MEXC już teraz!

Historia ceny Mode Network (MODE) Analiza historii ceny MODE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MODE już teraz!

Prognoza ceny MODE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MODE? Nasza strona z prognozami cen MODE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MODE już teraz!

