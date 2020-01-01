Tokenomika Mocaverse (MOCA) Odkryj kluczowe informacje o Mocaverse (MOCA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Mocaverse (MOCA) $MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse's interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation. Oficjalna strona internetowa: https://moca.network/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf944e35f95e819e752f3ccb5faf40957d311e8c5

Tokenomika i analiza cenowa Mocaverse (MOCA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mocaverse (MOCA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 246.32M $ 246.32M $ 246.32M Całkowita podaż: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Podaż w obiegu: $ 3.63B $ 3.63B $ 3.63B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 604.00M $ 604.00M $ 604.00M Historyczne maksimum: $ 0.48868 $ 0.48868 $ 0.48868 Historyczne minimum: $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 $ 0.06047180011608889 Aktualna cena: $ 0.06795 $ 0.06795 $ 0.06795 Dowiedz się więcej o cenie Mocaverse (MOCA)

Tokenomika Mocaverse (MOCA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mocaverse (MOCA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOCA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOCA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOCA tokenomikę, poznaj cenę tokena MOCAna żywo!

Jak kupić MOCA Chcesz dodać Mocaverse (MOCA) do swojego portfolio?

Historia ceny Mocaverse (MOCA) Analiza historii ceny MOCA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOCA już teraz!

Prognoza ceny MOCA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOCA? Nasza strona z prognozami cen MOCA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOCA już teraz!

