Tokenomika MLXC (MLXC) Odkryj kluczowe informacje o MLXC (MLXC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MLXC (MLXC) The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. Oficjalna strona internetowa: https://marvellex.com/ Biała księga: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Block Explorer: https://explorer.marvellex.com/ Kup MLXC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MLXC (MLXC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MLXC (MLXC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 727.30K $ 727.30K $ 727.30K Historyczne maksimum: $ 0.2227 $ 0.2227 $ 0.2227 Historyczne minimum: $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 Aktualna cena: $ 0.000001039 $ 0.000001039 $ 0.000001039 Dowiedz się więcej o cenie MLXC (MLXC)

Tokenomika MLXC (MLXC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MLXC (MLXC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MLXC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MLXC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMLXC tokenomikę, poznaj cenę tokena MLXCna żywo!

Jak kupić MLXC Chcesz dodać MLXC (MLXC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MLXC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MLXC na MEXC już teraz!

Historia ceny MLXC (MLXC) Analiza historii ceny MLXC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MLXC już teraz!

Prognoza ceny MLXC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MLXC? Nasza strona z prognozami cen MLXC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MLXC już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!