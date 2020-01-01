Tokenomika Metafighter (MF) Odkryj kluczowe informacje o Metafighter (MF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Metafighter (MF) MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Oficjalna strona internetowa: http://metafighter.com Biała księga: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Kup MF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Metafighter (MF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metafighter (MF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.93K $ 31.93K $ 31.93K Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 614.03M $ 614.03M $ 614.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.00K $ 78.00K $ 78.00K Historyczne maksimum: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 Historyczne minimum: $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 $ 0.000033149154696201 Aktualna cena: $ 0.000052 $ 0.000052 $ 0.000052 Dowiedz się więcej o cenie Metafighter (MF)

Tokenomika Metafighter (MF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metafighter (MF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMF tokenomikę, poznaj cenę tokena MFna żywo!

