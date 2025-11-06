GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Meta xStock to 634.75 USD. Śledź aktualizacje cen METAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe METAX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Meta xStock to 634.75 USD. Śledź aktualizacje cen METAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe METAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o METAX

Informacje o cenie METAX

Czym jest METAX

Oficjalna strona internetowa METAX

Tokenomika METAX

Prognoza cen METAX

Historia METAX

Przewodnik zakupowy METAX

Przelicznik METAX-fiat

METAX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Meta xStock

Cena Meta xStock(METAX)

Aktualna cena 1 METAX do USD:

$634.73
$634.73$634.73
0.00%1D
USD
Meta xStock (METAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:02:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Meta xStock (METAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 614.94
$ 614.94$ 614.94
Minimum 24h
$ 639.88
$ 639.88$ 639.88
Maksimum 24h

$ 614.94
$ 614.94$ 614.94

$ 639.88
$ 639.88$ 639.88

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 618.405530642994
$ 618.405530642994$ 618.405530642994

+0.07%

0.00%

-10.17%

-10.17%

Aktualna cena Meta xStock (METAX) wynosi $ 634.75. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs METAX wahał się między $ 614.94 a $ 639.88, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs METAX w historii to $ 1,543.8216023323089, a najniższy to $ 618.405530642994.

Pod względem krótkoterminowych wyniki METAX zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o 0.00% w ciągu 24 godzin i o -10.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Meta xStock (METAX)

No.1497

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

$ 55.75K
$ 55.75K$ 55.75K

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92107238
5,999.92107238 5,999.92107238

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Meta xStock wynosi $ 3.81M, przy $ 55.75K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż METAX w obiegu wynosi 6.00K, przy całkowitej podaży 5999.92107238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.81M.

Historia ceny Meta xStock (METAX) – USD

Śledź zmiany ceny Meta xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 00.00%
30 Dni$ -80.69-11.28%
60 dni$ -115.21-15.37%
90 dni$ -131.81-17.20%
Dzisiejsza zmiana ceny Meta xStock

DziśMETAX odnotował zmianę $ 0 (0.00%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Meta xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -80.69 (-11.28%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Meta xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę METAX o $ -115.21(-15.37%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Meta xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -131.81 (-17.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Meta xStock (METAX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Meta xStock.

Co to jest Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Meta xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu METAX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Meta xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Meta xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Meta xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Meta xStock (METAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Meta xStock (METAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Meta xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Meta xStock!

Tokenomika Meta xStock (METAX)

Zrozumienie tokenomiki Meta xStock (METAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena METAXjuż teraz!

Jak kupić Meta xStock (METAX)

Szukasz jak kupić Meta xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Meta xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

METAX na lokalne waluty

1 Meta xStock(METAX) do VND
16,703,446.25
1 Meta xStock(METAX) do AUD
A$971.1675
1 Meta xStock(METAX) do GBP
482.41
1 Meta xStock(METAX) do EUR
545.885
1 Meta xStock(METAX) do USD
$634.75
1 Meta xStock(METAX) do MYR
RM2,653.255
1 Meta xStock(METAX) do TRY
26,729.3225
1 Meta xStock(METAX) do JPY
¥97,116.75
1 Meta xStock(METAX) do ARS
ARS$921,257.1075
1 Meta xStock(METAX) do RUB
51,630.565
1 Meta xStock(METAX) do INR
56,245.1975
1 Meta xStock(METAX) do IDR
Rp10,579,162.435
1 Meta xStock(METAX) do PHP
37,291.5625
1 Meta xStock(METAX) do EGP
￡E.30,087.15
1 Meta xStock(METAX) do BRL
R$3,402.26
1 Meta xStock(METAX) do CAD
C$894.9975
1 Meta xStock(METAX) do BDT
77,350.635
1 Meta xStock(METAX) do NGN
915,944.25
1 Meta xStock(METAX) do COP
$2,441,343.7125
1 Meta xStock(METAX) do ZAR
R.11,050.9975
1 Meta xStock(METAX) do UAH
26,697.585
1 Meta xStock(METAX) do TZS
T.Sh.1,559,580.75
1 Meta xStock(METAX) do VES
Bs141,549.25
1 Meta xStock(METAX) do CLP
$599,204
1 Meta xStock(METAX) do PKR
Rs179,405.74
1 Meta xStock(METAX) do KZT
333,377.0475
1 Meta xStock(METAX) do THB
฿20,591.29
1 Meta xStock(METAX) do TWD
NT$19,620.1225
1 Meta xStock(METAX) do AED
د.إ2,329.5325
1 Meta xStock(METAX) do CHF
Fr507.8
1 Meta xStock(METAX) do HKD
HK$4,932.0075
1 Meta xStock(METAX) do AMD
֏242,823.6125
1 Meta xStock(METAX) do MAD
.د.م5,909.5225
1 Meta xStock(METAX) do MXN
$11,806.35
1 Meta xStock(METAX) do SAR
ريال2,380.3125
1 Meta xStock(METAX) do ETB
Br97,319.87
1 Meta xStock(METAX) do KES
KSh82,035.09
1 Meta xStock(METAX) do JOD
د.أ450.03775
1 Meta xStock(METAX) do PLN
2,342.2275
1 Meta xStock(METAX) do RON
лв2,799.2475
1 Meta xStock(METAX) do SEK
kr6,061.8625
1 Meta xStock(METAX) do BGN
лв1,079.075
1 Meta xStock(METAX) do HUF
Ft213,428.34
1 Meta xStock(METAX) do CZK
13,444.005
1 Meta xStock(METAX) do KWD
د.ك194.86825
1 Meta xStock(METAX) do ILS
2,062.9375
1 Meta xStock(METAX) do BOB
Bs4,379.775
1 Meta xStock(METAX) do AZN
1,079.075
1 Meta xStock(METAX) do TJS
SM5,871.4375
1 Meta xStock(METAX) do GEL
1,720.1725
1 Meta xStock(METAX) do AOA
Kz581,272.3125
1 Meta xStock(METAX) do BHD
.د.ب238.666
1 Meta xStock(METAX) do BMD
$634.75
1 Meta xStock(METAX) do DKK
kr4,113.18
1 Meta xStock(METAX) do HNL
L16,732.01
1 Meta xStock(METAX) do MUR
29,211.195
1 Meta xStock(METAX) do NAD
$11,044.65
1 Meta xStock(METAX) do NOK
kr6,474.45
1 Meta xStock(METAX) do NZD
$1,117.16
1 Meta xStock(METAX) do PAB
B/.634.75
1 Meta xStock(METAX) do PGK
K2,697.6875
1 Meta xStock(METAX) do QAR
ر.ق2,310.49
1 Meta xStock(METAX) do RSD
дин.64,661.9825
1 Meta xStock(METAX) do UZS
soʻm7,556,546.41
1 Meta xStock(METAX) do ALL
L53,344.39
1 Meta xStock(METAX) do ANG
ƒ1,136.2025
1 Meta xStock(METAX) do AWG
ƒ1,142.55
1 Meta xStock(METAX) do BBD
$1,269.5
1 Meta xStock(METAX) do BAM
KM1,079.075
1 Meta xStock(METAX) do BIF
Fr1,871,877.75
1 Meta xStock(METAX) do BND
$825.175
1 Meta xStock(METAX) do BSD
$634.75
1 Meta xStock(METAX) do JMD
$102,163.0125
1 Meta xStock(METAX) do KHR
2,549,194.085
1 Meta xStock(METAX) do KMF
Fr270,403.5
1 Meta xStock(METAX) do LAK
13,798,912.7675
1 Meta xStock(METAX) do LKR
රු193,338.5025
1 Meta xStock(METAX) do MDL
L10,822.4875
1 Meta xStock(METAX) do MGA
Ar2,859,231.375
1 Meta xStock(METAX) do MOP
P5,078
1 Meta xStock(METAX) do MVR
9,775.15
1 Meta xStock(METAX) do MWK
MK1,101,995.8225
1 Meta xStock(METAX) do MZN
MT40,592.2625
1 Meta xStock(METAX) do NPR
रु90,096.415
1 Meta xStock(METAX) do PYG
4,501,647
1 Meta xStock(METAX) do RWF
Fr922,291.75
1 Meta xStock(METAX) do SBD
$5,217.645
1 Meta xStock(METAX) do SCR
8,702.4225
1 Meta xStock(METAX) do SRD
$24,469.6125
1 Meta xStock(METAX) do SVC
$5,547.715
1 Meta xStock(METAX) do SZL
L11,082.735
1 Meta xStock(METAX) do TMT
m2,221.625
1 Meta xStock(METAX) do TND
د.ت1,880.76425
1 Meta xStock(METAX) do TTD
$4,297.2575
1 Meta xStock(METAX) do UGX
Sh2,219,086
1 Meta xStock(METAX) do XAF
Fr361,807.5
1 Meta xStock(METAX) do XCD
$1,713.825
1 Meta xStock(METAX) do XOF
Fr361,807.5
1 Meta xStock(METAX) do XPF
Fr65,379.25
1 Meta xStock(METAX) do BWP
P8,562.7775
1 Meta xStock(METAX) do BZD
$1,275.8475
1 Meta xStock(METAX) do CVE
$61,005.8225
1 Meta xStock(METAX) do DJF
Fr112,350.75
1 Meta xStock(METAX) do DOP
$40,738.255
1 Meta xStock(METAX) do DZD
د.ج83,120.5125
1 Meta xStock(METAX) do FJD
$1,447.23
1 Meta xStock(METAX) do GNF
Fr5,519,151.25
1 Meta xStock(METAX) do GTQ
Q4,862.185
1 Meta xStock(METAX) do GYD
$132,764.31
1 Meta xStock(METAX) do ISK
kr80,613.25

Zasoby Meta xStock

Aby lepiej zrozumieć Meta xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Meta xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Meta xStock

Jaka jest dziś wartość Meta xStock (METAX)?
Aktualna cena METAX w USD wynosi 634.75USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena METAX do USD?
Aktualna cena METAX w USD wynosi $ 634.75. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Meta xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla METAX wynosi $ 3.81M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż METAX w obiegu?
W obiegu METAX znajduje się 6.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) METAX?
METAX osiąga ATH w wysokości 1,543.8216023323089 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla METAX?
METAX zaliczył cenę ATL w wysokości 618.405530642994 USD.
Jaki jest wolumen obrotu METAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla METAX wynosi $ 55.75K USD.
Czy w tym roku METAX pójdzie wyżej?
METAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny METAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:02:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Meta xStock (METAX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator METAX do USD

Kwota

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 634.75 USD

Handluj METAX

METAX/USDT
$634.73
$634.73$634.73
-0.01%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,266.12
$103,266.12$103,266.12

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.67
$3,402.67$3,402.67

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.72
$160.72$160.72

+0.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.64
$1,477.64$1,477.64

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,266.12
$103,266.12$103,266.12

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.67
$3,402.67$3,402.67

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.72
$160.72$160.72

+0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3368
$2.3368$2.3368

+2.65%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0916
$1.0916$1.0916

+0.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03593
$0.03593$0.03593

+43.72%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011455
$0.000011455$0.000011455

+506.72%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000605
$0.0000000605$0.0000000605

+300.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1937
$0.1937$0.1937

+287.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4839
$1.4839$1.4839

+82.92%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02039
$0.02039$0.02039

+63.12%