Prognoza ceny Meta xStock (METAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Meta xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość METAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Meta xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $639.31 $639.31 $639.31 +0.71% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Meta xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Meta xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 639.31. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Meta xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 671.2755. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena METAX na 2027 rok wyniesie $ 704.8392 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena METAX na 2028 rok wyniesie $ 740.0812 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena METAX w 2029 roku wyniesie $ 777.0853 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena METAX w 2030 roku wyniesie $ 815.9395 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Meta xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1,329.0795. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Meta xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2,164.9305. Rok Cena Wzrost 2025 $ 639.31 0.00%

2026 $ 671.2755 5.00%

2027 $ 704.8392 10.25%

2028 $ 740.0812 15.76%

2029 $ 777.0853 21.55%

2030 $ 815.9395 27.63%

2031 $ 856.7365 34.01%

2032 $ 899.5733 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 944.5520 47.75%

2034 $ 991.7796 55.13%

2035 $ 1,041.3686 62.89%

2036 $ 1,093.4370 71.03%

2037 $ 1,148.1089 79.59%

2038 $ 1,205.5143 88.56%

2039 $ 1,265.7900 97.99%

2040 $ 1,329.0795 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Meta xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 639.31 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 639.3975 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 639.9230 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 641.9373 0.41% Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na dziś Przewidywana cena dla METAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $639.31 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Meta xStock (METAX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny METAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $639.3975 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Meta xStock (METAX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla METAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $639.9230 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Meta xStock (METAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena METAX wynosi $641.9373 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Meta xStock Aktualna cena $ 639.31$ 639.31 $ 639.31 Zmiana ceny (24H) +0.71% Kapitalizacja rynkowa $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Podaż w obiegu 6.00K 6.00K 6.00K Wolumen (24H) $ 57.05K$ 57.05K $ 57.05K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena METAX to $ 639.31. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.71%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.05K. Ponadto METAX ma podaż w obiegu wynoszącą 6.00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 3.84M. Zobacz na żywo cenę METAX

Jak kupić Meta xStock (METAX) Próbujesz kupić METAX? Teraz możesz kupować METAX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Meta xStock i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić METAX teraz

Historyczna cena Meta xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Meta xStock, cena Meta xStock wynosi 639.31USD. Podaż w obiegu Meta xStock (METAX) wynosi 0.00 METAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $3.84M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 10.6699 $ 639.88 $ 623.92

7 D -0.07% $ -54.8300 $ 694.87 $ 612.39

30 Dni -0.11% $ -79.7000 $ 758.37 $ 612.39 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Meta xStock zanotował zmianę ceny o $10.6699 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Meta xStock osiągnął maksimum na poziomie $694.87 i minimum na poziomie $612.39 . Zanotowano zmianę ceny o -0.07% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał METAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Meta xStock o -0.11% , co odpowiada około $-79.7000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny METAX. Sprawdź pełną historię cen Meta xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen METAX

Jak działa moduł przewidywania ceny Meta xStock (METAX)? Moduł predykcji ceny Meta xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu METAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Meta xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów METAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Meta xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość METAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę METAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Meta xStock.

Dlaczego prognoaza ceny METAX jest ważna?

Prognozy cen METAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

