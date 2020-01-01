Tokenomika Memhash (MEMHASH)

Tokenomika Memhash (MEMHASH)

Odkryj kluczowe informacje o Memhash (MEMHASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Memhash (MEMHASH)

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

Oficjalna strona internetowa:
https://t.me/memhash_bot
Block Explorer:
https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH

Tokenomika i analiza cenowa Memhash (MEMHASH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memhash (MEMHASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 319.48K
$ 319.48K$ 319.48K
Całkowita podaż:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Podaż w obiegu:
$ 843.39M
$ 843.39M$ 843.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 473.50K
$ 473.50K$ 473.50K
Historyczne maksimum:
$ 0.0125
$ 0.0125$ 0.0125
Historyczne minimum:
$ 0.000377929405870208
$ 0.000377929405870208$ 0.000377929405870208
Aktualna cena:
$ 0.0003788
$ 0.0003788$ 0.0003788

Tokenomika Memhash (MEMHASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Memhash (MEMHASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MEMHASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMHASH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMEMHASH tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMHASHna żywo!

Jak kupić MEMHASH

Chcesz dodać Memhash (MEMHASH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEMHASH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Memhash (MEMHASH)

Analiza historii ceny MEMHASH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny MEMHASH

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMHASH? Nasza strona z prognozami cen MEMHASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.