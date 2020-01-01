Tokenomika Memhash (MEMHASH) Odkryj kluczowe informacje o Memhash (MEMHASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Memhash (MEMHASH) #Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. #Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards. Oficjalna strona internetowa: https://t.me/memhash_bot Block Explorer: https://tonviewer.com/EQDol2oVpmBznAL6vQpF51QW3p0PKV7ag4VEtex8_MeMHASH Kup MEMHASH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Memhash (MEMHASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memhash (MEMHASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 319.48K $ 319.48K $ 319.48K Całkowita podaż: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Podaż w obiegu: $ 843.39M $ 843.39M $ 843.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 473.50K $ 473.50K $ 473.50K Historyczne maksimum: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Historyczne minimum: $ 0.000377929405870208 $ 0.000377929405870208 $ 0.000377929405870208 Aktualna cena: $ 0.0003788 $ 0.0003788 $ 0.0003788 Dowiedz się więcej o cenie Memhash (MEMHASH)

Tokenomika Memhash (MEMHASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memhash (MEMHASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEMHASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEMHASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEMHASH tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMHASHna żywo!

Jak kupić MEMHASH Chcesz dodać Memhash (MEMHASH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEMHASH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEMHASH na MEXC już teraz!

Historia ceny Memhash (MEMHASH) Analiza historii ceny MEMHASH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEMHASH już teraz!

Prognoza ceny MEMHASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEMHASH? Nasza strona z prognozami cen MEMHASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEMHASH już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!