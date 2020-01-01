Tokenomika MagicCraft (MCRT) Odkryj kluczowe informacje o MagicCraft (MCRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MagicCraft (MCRT) Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.magiccraft.io Biała księga: https://docs.magiccraft.io Block Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq Kup MCRT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MagicCraft (MCRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MagicCraft (MCRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Całkowita podaż: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Podaż w obiegu: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.99M $ 3.99M $ 3.99M Historyczne maksimum: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Historyczne minimum: $ 0.00039352168695566 $ 0.00039352168695566 $ 0.00039352168695566 Aktualna cena: $ 0.0003986 $ 0.0003986 $ 0.0003986 Dowiedz się więcej o cenie MagicCraft (MCRT)

Tokenomika MagicCraft (MCRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MagicCraft (MCRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MCRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MCRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMCRT tokenomikę, poznaj cenę tokena MCRTna żywo!

Jak kupić MCRT Chcesz dodać MagicCraft (MCRT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MCRT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MCRT na MEXC już teraz!

Historia ceny MagicCraft (MCRT) Analiza historii ceny MCRT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MCRT już teraz!

Prognoza ceny MCRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MCRT? Nasza strona z prognozami cen MCRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MCRT już teraz!

