Aktualna cena Raiinmaker to 0.0034 USD. Śledź aktualizacje cen RAIIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RAIIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RAIIN

Informacje o cenie RAIIN

Czym jest RAIIN

Biała księga RAIIN

Oficjalna strona internetowa RAIIN

Tokenomika RAIIN

Prognoza cen RAIIN

Historia RAIIN

Przewodnik zakupowy RAIIN

Przelicznik RAIIN-fiat

RAIIN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Raiinmaker

Cena Raiinmaker(RAIIN)

Aktualna cena 1 RAIIN do USD:

$0.0034
$0.0034$0.0034
-8.10%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:23:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Raiinmaker (RAIIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
Minimum 24h
$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057
Maksimum 24h

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 0.0057
$ 0.0057$ 0.0057

--
----

--
----

0.00%

-8.10%

+3.03%

+3.03%

Aktualna cena Raiinmaker (RAIIN) wynosi $ 0.0034. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RAIIN wahał się między $ 0.0034 a $ 0.0057, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RAIIN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RAIIN zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -8.10% w ciągu 24 godzin i o +3.03% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Raiinmaker (RAIIN)

--
----

$ 3.18K
$ 3.18K$ 3.18K

$ 340.00K
$ 340.00K$ 340.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SEIEVM

Obecna kapitalizacja rynkowa Raiinmaker wynosi --, przy $ 3.18K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RAIIN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 340.00K.

Historia ceny Raiinmaker (RAIIN) – USD

Śledź zmiany ceny Raiinmaker dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0003-8.10%
30 Dni$ -0.0123-78.35%
60 dni$ -0.0436-92.77%
90 dni$ -0.1499-97.79%
Dzisiejsza zmiana ceny Raiinmaker

DziśRAIIN odnotował zmianę $ -0.0003 (-8.10%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Raiinmaker

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0123 (-78.35%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Raiinmaker

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RAIIN o $ -0.0436(-92.77%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Raiinmaker

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1499 (-97.79%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Raiinmaker (RAIIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Raiinmaker.

Co to jest Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker is a decentralized AI platform where 450,000+ users in 190 countries validate data and contribute proprietary image/video datasets to train next-gen AI - earning rewards through the $RAIIN ecosystem.

Raiinmaker jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Raiinmaker. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RAIIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Raiinmaker na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Raiinmaker będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Raiinmaker (w USD)

Jaka będzie wartość Raiinmaker (RAIIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Raiinmaker (RAIIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Raiinmaker.

Sprawdź teraz prognozę ceny Raiinmaker!

Tokenomika Raiinmaker (RAIIN)

Zrozumienie tokenomiki Raiinmaker (RAIIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RAIINjuż teraz!

Jak kupić Raiinmaker (RAIIN)

Szukasz jak kupić Raiinmaker? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Raiinmaker na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RAIIN na lokalne waluty

Zasoby Raiinmaker

Aby lepiej zrozumieć Raiinmaker, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Raiinmaker
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Raiinmaker

Jaka jest dziś wartość Raiinmaker (RAIIN)?
Aktualna cena RAIIN w USD wynosi 0.0034USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RAIIN do USD?
Aktualna cena RAIIN w USD wynosi $ 0.0034. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Raiinmaker?
Kapitalizacja rynkowa dla RAIIN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RAIIN w obiegu?
W obiegu RAIIN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RAIIN?
RAIIN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RAIIN?
RAIIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu RAIIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RAIIN wynosi $ 3.18K USD.
Czy w tym roku RAIIN pójdzie wyżej?
RAIIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RAIIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:23:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Raiinmaker (RAIIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator RAIIN do USD

Kwota

RAIIN
RAIIN
USD
USD

1 RAIIN = 0.0034 USD

Handluj RAIIN

RAIIN/USDT
$0.0034
$0.0034$0.0034
-8.10%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

