Tokenomika Masa (MASA) Odkryj kluczowe informacje o Masa (MASA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Masa (MASA) Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Masa is the decentralized AI data and LLM network. Users can own, share, and earn from their data and compute to power AI applications. Oficjalna strona internetowa: https://www.masa.ai Biała księga: https://github.com/masa-finance/whitepaper/blob/main/masa-whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x944824290CC12F31ae18Ef51216A223Ba4063092 Kup MASA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Masa (MASA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Masa (MASA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Całkowita podaż: $ 1.57B $ 1.57B $ 1.57B Podaż w obiegu: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Historyczne maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Historyczne minimum: $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 $ 0.011691017692875269 Aktualna cena: $ 0.01175 $ 0.01175 $ 0.01175 Dowiedz się więcej o cenie Masa (MASA)

Tokenomika Masa (MASA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Masa (MASA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MASA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MASA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMASA tokenomikę, poznaj cenę tokena MASAna żywo!

Jak kupić MASA Chcesz dodać Masa (MASA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MASA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MASA na MEXC już teraz!

Historia ceny Masa (MASA) Analiza historii ceny MASA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MASA już teraz!

Prognoza ceny MASA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MASA? Nasza strona z prognozami cen MASA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MASA już teraz!

