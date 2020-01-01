Tokenomika Manta Network (MANTA) Odkryj kluczowe informacje o Manta Network (MANTA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Manta Network (MANTA) Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Oficjalna strona internetowa: https://manta.network/ Biała księga: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Block Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Kup MANTA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Manta Network (MANTA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Manta Network (MANTA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.32M $ 80.32M $ 80.32M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 449.73M $ 449.73M $ 449.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 178.60M $ 178.60M $ 178.60M Historyczne maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Historyczne minimum: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Aktualna cena: $ 0.1786 $ 0.1786 $ 0.1786 Dowiedz się więcej o cenie Manta Network (MANTA)

Tokenomika Manta Network (MANTA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Manta Network (MANTA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MANTA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MANTA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMANTA tokenomikę, poznaj cenę tokena MANTAna żywo!

Historia ceny Manta Network (MANTA) Analiza historii ceny MANTA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MANTA już teraz!

Prognoza ceny MANTA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MANTA? Nasza strona z prognozami cen MANTA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MANTA już teraz!

