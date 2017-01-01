Tokenomika Matrix AI Network (MAN) Odkryj kluczowe informacje o Matrix AI Network (MAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Matrix AI Network (MAN) The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://www.matrix.io/ Biała księga: https://1369953351-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FT5LtcFS1DoKk05KGaZdm%2Fuploads%2FOnsRSLdWol2UnvQRYM9t%2FMatrix%203.0%20Roadmap%20Full%20EN.pdf?alt=media&token=ef0cf8d3-81e0-473a-9da5-5ffad4dffe50 Block Explorer: https://tom.matrix.io/home

Tokenomika i analiza cenowa Matrix AI Network (MAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Matrix AI Network (MAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Całkowita podaż: $ 766.56M $ 766.56M $ 766.56M Podaż w obiegu: $ 466.56M $ 466.56M $ 466.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Historyczne maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Historyczne minimum: $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 $ 0.002571595654983904 Aktualna cena: $ 0.00618 $ 0.00618 $ 0.00618 Dowiedz się więcej o cenie Matrix AI Network (MAN)

Tokenomika Matrix AI Network (MAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Matrix AI Network (MAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAN tokenomikę, poznaj cenę tokena MANna żywo!

Jak kupić MAN Chcesz dodać Matrix AI Network (MAN) do swojego portfolio?

Historia ceny Matrix AI Network (MAN) Analiza historii ceny MAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAN już teraz!

Prognoza ceny MAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAN? Nasza strona z prognozami cen MAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAN już teraz!

