MAIV provides capital to real-world developers for their projects land purchase. MAIV maintains a lien on the land, securing its investment via the underlying land value, that increases as the project develops. Users receive exposure to the real-yield generated from the financing of projects.

Oficjalna strona internetowa: https://maiv.io/
Biała księga: https://maiv.gitbook.io/maiv-finance
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x39903a1A6f289A67E0DE94096915c4ccD506Ab2a

Tokenomika i analiza cenowa MAIV (MAIV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAIV (MAIV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.89M $ 23.89M $ 23.89M Historyczne maksimum: $ 0.0041831 $ 0.0041831 $ 0.0041831 Historyczne minimum: $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 $ 0.000157448218301527 Aktualna cena: $ 0.0023894 $ 0.0023894 $ 0.0023894 Dowiedz się więcej o cenie MAIV (MAIV)

Tokenomika MAIV (MAIV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAIV (MAIV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAIV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAIV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAIV tokenomikę, poznaj cenę tokena MAIVna żywo!

