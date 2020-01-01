Tokenomika MAD (MAD) Odkryj kluczowe informacje o MAD (MAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAD (MAD) $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! $MAD - The Wild Degen who hustles hard and parties harder. Join the MemesAfterDark Degen Movement ! Oficjalna strona internetowa: https://www.madcoin.vip/ Block Explorer: https://solscan.io/token/madHpjRn6bd8t78Rsy7NuSuNwWa2HU8ByPobZprHbHv Kup MAD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAD (MAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAD (MAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Całkowita podaż: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B Podaż w obiegu: $ 999.98B $ 999.98B $ 999.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Historyczne maksimum: $ 0.00008 $ 0.00008 $ 0.00008 Historyczne minimum: $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 $ 0.000000681688041872 Aktualna cena: $ 0.00000217 $ 0.00000217 $ 0.00000217 Dowiedz się więcej o cenie MAD (MAD)

Tokenomika MAD (MAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAD (MAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAD tokenomikę, poznaj cenę tokena MADna żywo!

Jak kupić MAD Chcesz dodać MAD (MAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAD na MEXC już teraz!

Historia ceny MAD (MAD) Analiza historii ceny MAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAD już teraz!

Prognoza ceny MAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAD? Nasza strona z prognozami cen MAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAD już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!