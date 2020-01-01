Tokenomika Levva Protocol Token (LVVA) Odkryj kluczowe informacje o Levva Protocol Token (LVVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Levva Protocol Token (LVVA) Levva is your AI-powered DeFi portfolio manager that does all the heavy lifting for you. Our AI co-pilot tailors investment strategies to your goals, securely automates yield optimization, and gives you full control over your portfolio with zero complexity. Whether you're new to DeFi or a pro, Levva makes it effortless, safe, and optimized so you can focus on what matters while your assets work for you. Oficjalna strona internetowa: https://levva.fi Biała księga: https://docs.levva.fi/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76

Tokenomika i analiza cenowa Levva Protocol Token (LVVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Levva Protocol Token (LVVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.18M $ 7.18M $ 7.18M Historyczne maksimum: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 Historyczne minimum: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 Aktualna cena: $ 0.003591 $ 0.003591 $ 0.003591 Dowiedz się więcej o cenie Levva Protocol Token (LVVA)

Tokenomika Levva Protocol Token (LVVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Levva Protocol Token (LVVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LVVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LVVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLVVA tokenomikę, poznaj cenę tokena LVVAna żywo!

Jak kupić LVVA Chcesz dodać Levva Protocol Token (LVVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LVVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LVVA na MEXC już teraz!

Historia ceny Levva Protocol Token (LVVA) Analiza historii ceny LVVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LVVA już teraz!

Prognoza ceny LVVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LVVA? Nasza strona z prognozami cen LVVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LVVA już teraz!

