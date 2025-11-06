GiełdaDEX+
Aktualna cena TOWNS to 0.00941 USD. Śledź aktualizacje cen TOWNS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOWNS łatwo w MEXC już teraz.

Cena TOWNS(TOWNS)

Aktualna cena 1 TOWNS do USD:

$0.0094
$0.0094$0.0094
+1.51%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:42:03 (UTC+8)

Informacje o cenie TOWNS (TOWNS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00892
$ 0.00892$ 0.00892
Minimum 24h
$ 0.00965
$ 0.00965$ 0.00965
Maksimum 24h

$ 0.00892
$ 0.00892$ 0.00892

$ 0.00965
$ 0.00965$ 0.00965

$ 0.08393456874511798
$ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798

$ 0.00247547300739468
$ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468

0.00%

+1.51%

-17.02%

-17.02%

Aktualna cena TOWNS (TOWNS) wynosi $ 0.00941. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOWNS wahał się między $ 0.00892 a $ 0.00965, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOWNS w historii to $ 0.08393456874511798, a najniższy to $ 0.00247547300739468.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOWNS zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.51% w ciągu 24 godzin i o -17.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TOWNS (TOWNS)

No.797

$ 19.85M
$ 19.85M$ 19.85M

$ 198.25K
$ 198.25K$ 198.25K

$ 144.24M
$ 144.24M$ 144.24M

2.11B
2.11B 2.11B

15,327,986,354
15,327,986,354 15,327,986,354

10,128,333,333
10,128,333,333 10,128,333,333

13.76%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa TOWNS wynosi $ 19.85M, przy $ 198.25K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOWNS w obiegu wynosi 2.11B, przy całkowitej podaży 10128333333. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 144.24M.

Historia ceny TOWNS (TOWNS) – USD

Śledź zmiany ceny TOWNS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001398+1.51%
30 Dni$ -0.00955-50.37%
60 dni$ -0.01622-63.29%
90 dni$ -0.02217-70.21%
Dzisiejsza zmiana ceny TOWNS

DziśTOWNS odnotował zmianę $ +0.0001398 (+1.51%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TOWNS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00955 (-50.37%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TOWNS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TOWNS o $ -0.01622(-63.29%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TOWNS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02217 (-70.21%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TOWNS (TOWNS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TOWNS.

Co to jest TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TOWNS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TOWNS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TOWNS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TOWNS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TOWNS (w USD)

Jaka będzie wartość TOWNS (TOWNS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TOWNS (TOWNS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TOWNS.

Sprawdź teraz prognozę ceny TOWNS!

Tokenomika TOWNS (TOWNS)

Zrozumienie tokenomiki TOWNS (TOWNS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOWNSjuż teraz!

Jak kupić TOWNS (TOWNS)

Szukasz jak kupić TOWNS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TOWNS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TOWNS na lokalne waluty

Zasoby TOWNS

Aby lepiej zrozumieć TOWNS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa TOWNS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TOWNS

Jaka jest dziś wartość TOWNS (TOWNS)?
Aktualna cena TOWNS w USD wynosi 0.00941USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOWNS do USD?
Aktualna cena TOWNS w USD wynosi $ 0.00941. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TOWNS?
Kapitalizacja rynkowa dla TOWNS wynosi $ 19.85M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOWNS w obiegu?
W obiegu TOWNS znajduje się 2.11B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOWNS?
TOWNS osiąga ATH w wysokości 0.08393456874511798 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOWNS?
TOWNS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00247547300739468 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOWNS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOWNS wynosi $ 198.25K USD.
Czy w tym roku TOWNS pójdzie wyżej?
TOWNS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOWNS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:42:03 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TOWNS (TOWNS)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

