Informacje o Leeds United FC (LUFC) One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can't be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you'll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Oficjalna strona internetowa: https://www.socios.com/fan-tokens/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Tokenomika i analiza cenowa Leeds United FC (LUFC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Leeds United FC (LUFC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 123.02K $ 123.02K $ 123.02K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 376.70K $ 376.70K $ 376.70K Historyczne maksimum: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.03767 $ 0.03767 $ 0.03767 Dowiedz się więcej o cenie Leeds United FC (LUFC)

Tokenomika Leeds United FC (LUFC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Leeds United FC (LUFC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUFC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUFC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUFC tokenomikę, poznaj cenę tokena LUFCna żywo!

