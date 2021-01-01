Tokenomika LOVELY (LOVELY) Odkryj kluczowe informacje o LOVELY (LOVELY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LOVELY (LOVELY) Fair launched in 2021, Lovely Inu is the fastest growing cryptocurrency of its kind. Lovely is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Fair launched in 2021, Lovely Inu is the fastest growing cryptocurrency of its kind. Lovely is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Oficjalna strona internetowa: https://lovely.finance Biała księga: https://wp.lovely.finance Kup LOVELY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LOVELY (LOVELY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LOVELY (LOVELY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: -- -- -- Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: -- -- -- Dowiedz się więcej o cenie LOVELY (LOVELY)

Tokenomika LOVELY (LOVELY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LOVELY (LOVELY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOVELY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOVELY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOVELY tokenomikę, poznaj cenę tokena LOVELYna żywo!

Historia ceny LOVELY (LOVELY) Analiza historii ceny LOVELY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOVELY już teraz!

Prognoza ceny LOVELY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOVELY? Nasza strona z prognozami cen LOVELY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOVELY już teraz!

