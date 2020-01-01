Tokenomika LandX Finance (LNDX) Odkryj kluczowe informacje o LandX Finance (LNDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LandX Finance (LNDX) LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Oficjalna strona internetowa: https://landx.fi/ Biała księga: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Kup LNDX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LandX Finance (LNDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LandX Finance (LNDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M Całkowita podaż: $ 69.26M Podaż w obiegu: $ 14.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.17M Historyczne maksimum: $ 3.88 Historyczne minimum: $ 0.05116158055352152 Aktualna cena: $ 0.0771 Dowiedz się więcej o cenie LandX Finance (LNDX)

Tokenomika LandX Finance (LNDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LandX Finance (LNDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LNDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LNDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLNDX tokenomikę, poznaj cenę tokena LNDXna żywo!

Jak kupić LNDX Chcesz dodać LandX Finance (LNDX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LNDX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LNDX na MEXC już teraz!

Historia ceny LandX Finance (LNDX) Analiza historii ceny LNDX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LNDX już teraz!

Prognoza ceny LNDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LNDX? Nasza strona z prognozami cen LNDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LNDX już teraz!

