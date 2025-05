LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

NazwaLNDX

PozycjaNo.1662

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%2,24

Podaż w obiegu14.060.606,547457

Maksymalna podaż80.000.000

Całkowita podaż68.337.752,390398

Wskaźnik obrotu0.1757%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.575063582944541,2024-03-28

Najniższa cena0.12082475558408765,2025-02-03

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieLandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.