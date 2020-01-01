Tokenomika LightLink (LL) Odkryj kluczowe informacje o LightLink (LL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LightLink (LL) LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://lightlink.io Biała księga: https://docs.lightlink.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73

Tokenomika i analiza cenowa LightLink (LL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LightLink (LL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 860.80K $ 860.80K $ 860.80K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 81.67M $ 81.67M $ 81.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.010518993889576497 $ 0.010518993889576497 $ 0.010518993889576497 Aktualna cena: $ 0.01054 $ 0.01054 $ 0.01054 Dowiedz się więcej o cenie LightLink (LL)

Tokenomika LightLink (LL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LightLink (LL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLL tokenomikę, poznaj cenę tokena LLna żywo!

Historia ceny LightLink (LL) Analiza historii ceny LL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny LL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LL? Nasza strona z prognozami cen LL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

