Informacje o Luckycoin (LKY) Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Oficjalna strona internetowa: http://luckycoinfoundation.org Biała księga: https://linktr.ee/luckycoinLKY Block Explorer: https://luckyscan.org/

Tokenomika i analiza cenowa Luckycoin (LKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luckycoin (LKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Całkowita podaż: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Podaż w obiegu: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.96M $ 4.96M $ 4.96M Historyczne maksimum: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 Historyczne minimum: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Aktualna cena: $ 0.248 $ 0.248 $ 0.248 Dowiedz się więcej o cenie Luckycoin (LKY)

Tokenomika Luckycoin (LKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luckycoin (LKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLKY tokenomikę, poznaj cenę tokena LKYna żywo!

Historia ceny Luckycoin (LKY) Analiza historii ceny LKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LKY już teraz!

Prognoza ceny LKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LKY? Nasza strona z prognozami cen LKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LKY już teraz!

