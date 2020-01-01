Tokenomika LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)
Informacje o LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)
Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).
Tokenomika i analiza cenowa LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LIQUIDIUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIQUIDIUM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLIQUIDIUM tokenomikę, poznaj cenę tokena LIQUIDIUMna żywo!
Historia ceny LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)
Analiza historii ceny LIQUIDIUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny LIQUIDIUM
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIQUIDIUM? Nasza strona z prognozami cen LIQUIDIUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
