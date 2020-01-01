Tokenomika LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Odkryj kluczowe informacje o LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Oficjalna strona internetowa: https://liquidium.org Biała księga: https://tokenomics.liquidium.fi Block Explorer: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Kup LIQUIDIUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.95M $ 15.95M $ 15.95M Historyczne maksimum: $ 0.496 $ 0.496 $ 0.496 Historyczne minimum: $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 Aktualna cena: $ 0.1595 $ 0.1595 $ 0.1595 Dowiedz się więcej o cenie LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Tokenomika LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIQUIDIUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIQUIDIUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIQUIDIUM tokenomikę, poznaj cenę tokena LIQUIDIUMna żywo!

Historia ceny LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Analiza historii ceny LIQUIDIUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LIQUIDIUM już teraz!

Prognoza ceny LIQUIDIUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIQUIDIUM? Nasza strona z prognozami cen LIQUIDIUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIQUIDIUM już teraz!

