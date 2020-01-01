Tokenomika Galileo Protocol (LEOX) Odkryj kluczowe informacje o Galileo Protocol (LEOX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Galileo Protocol (LEOX) Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain. Oficjalna strona internetowa: https://www.galileoprotocol.io Biała księga: https://galileo-protocol.gitbook.io/galileo-protocol/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa444ec96ee01bb219a44b285de47bf33c3447ad5 Kup LEOX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Galileo Protocol (LEOX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Galileo Protocol (LEOX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 50.67M $ 50.67M $ 50.67M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Historyczne maksimum: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Historyczne minimum: $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 $ 0.03772499667759367 Aktualna cena: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Dowiedz się więcej o cenie Galileo Protocol (LEOX)

Tokenomika Galileo Protocol (LEOX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Galileo Protocol (LEOX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEOX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEOX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEOX tokenomikę, poznaj cenę tokena LEOXna żywo!

Jak kupić LEOX Chcesz dodać Galileo Protocol (LEOX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LEOX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LEOX na MEXC już teraz!

Historia ceny Galileo Protocol (LEOX) Analiza historii ceny LEOX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LEOX już teraz!

Prognoza ceny LEOX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEOX? Nasza strona z prognozami cen LEOX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEOX już teraz!

