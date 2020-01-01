Tokenomika Lombard (LBTC) Odkryj kluczowe informacje o Lombard (LBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lombard (LBTC) LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It's secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon's Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC. Oficjalna strona internetowa: https://www.lombard.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8236a87084f8b84306f72007f36f2618a5634494 Kup LBTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lombard (LBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lombard (LBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Całkowita podaż: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K Podaż w obiegu: $ 11.79K $ 11.79K $ 11.79K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Historyczne maksimum: $ 120,300 $ 120,300 $ 120,300 Historyczne minimum: $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 $ 52,992.9830977622 Aktualna cena: $ 111,678.22 $ 111,678.22 $ 111,678.22 Dowiedz się więcej o cenie Lombard (LBTC)

Tokenomika Lombard (LBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lombard (LBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena LBTCna żywo!

Jak kupić LBTC Chcesz dodać Lombard (LBTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LBTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LBTC na MEXC już teraz!

Historia ceny Lombard (LBTC) Analiza historii ceny LBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LBTC już teraz!

Prognoza ceny LBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LBTC? Nasza strona z prognozami cen LBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LBTC już teraz!

