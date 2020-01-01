Tokenomika Lombard (LBTC)
Informacje o Lombard (LBTC)
LBTC is an institutional grade yield-bearing bitcoin, fully-backed by BTC and free to compose throughout DeFi. LBTC allows allocators to grow their BTC holdings while retaining core exposure to the asset. It’s secured by a decentralized consortium of 14 digital asset leaders, and is the largest Bitcoin LST commanding 60% of the market. LBTC provides passive yield derived from staking the underlying BTC to Babylon’s Bitcoin Staking Protocol. LBTC is the fouth-largest BTC derivative trailing only non-yield-bearing tokens WBTC, CBBTC and BTBC.
Tokenomika i analiza cenowa Lombard (LBTC)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lombard (LBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Lombard (LBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Lombard (LBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBTC.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena LBTCna żywo!
Jak kupić LBTC
Chcesz dodać Lombard (LBTC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LBTC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Lombard (LBTC)
Analiza historii ceny LBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny LBTC
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LBTC? Nasza strona z prognozami cen LBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup Lombard (LBTC)
Kwota
1 LBTC = 111,678.22 USD