Informacje o LBRY Credits (LBC) LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. LBRY does to publishing what Bitcoin did to money! Join top creators and more than 10,000,000 people on LBRY, an open, free, and fair network for digital content. Oficjalna strona internetowa: https://lbry.com/ Biała księga: https://lbry.tech Block Explorer: https://explorer.lbry.com Kup LBC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LBRY Credits (LBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LBRY Credits (LBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 932.94K $ 932.94K $ 932.94K Całkowita podaż: $ 767.80M $ 767.80M $ 767.80M Podaż w obiegu: $ 654.24M $ 654.24M $ 654.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Historyczne maksimum: $ 0.79 $ 0.79 $ 0.79 Historyczne minimum: $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 $ 0.000661263114846245 Aktualna cena: $ 0.001426 $ 0.001426 $ 0.001426 Dowiedz się więcej o cenie LBRY Credits (LBC)

Tokenomika LBRY Credits (LBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LBRY Credits (LBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLBC tokenomikę, poznaj cenę tokena LBCna żywo!

Historia ceny LBRY Credits (LBC) Analiza historii ceny LBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LBC już teraz!

Prognoza ceny LBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LBC? Nasza strona z prognozami cen LBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LBC już teraz!

