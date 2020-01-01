Tokenomika L1 (L1) Odkryj kluczowe informacje o L1 (L1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o L1 (L1) Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Lamina1 is a layer 1 blockchain and platform for the next era of IP and co-creation. Oficjalna strona internetowa: https://lamina1.com Biała księga: https://assets-global.website-files.com/63fe332d7b9ae4159d741e55/6435ef54d6c2e389be334d99_L1_Whitepaper_2023.pdf Block Explorer: https://subnets.avax.network/lamina1

Tokenomika i analiza cenowa L1 (L1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla L1 (L1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M Historyczne maksimum: $ 0.695 $ 0.695 $ 0.695 Historyczne minimum: $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 $ 0.005989958974224507 Aktualna cena: $ 0.007843 $ 0.007843 $ 0.007843 Dowiedz się więcej o cenie L1 (L1)

Tokenomika L1 (L1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki L1 (L1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów L1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów L1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszL1 tokenomikę, poznaj cenę tokena L1na żywo!

Historia ceny L1 (L1) Analiza historii ceny L1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny L1 już teraz!

Prognoza ceny L1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać L1? Nasza strona z prognozami cen L1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena L1 już teraz!

