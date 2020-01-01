Tokenomika Kaizen Finance (KZEN) Odkryj kluczowe informacje o Kaizen Finance (KZEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kaizen Finance (KZEN) Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Oficjalna strona internetowa: https://kaizen.finance Biała księga: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU

Tokenomika i analiza cenowa Kaizen Finance (KZEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kaizen Finance (KZEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 186.55K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 428.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 435.10K Historyczne maksimum: $ 0.1008 Historyczne minimum: $ 0.000430533527020343 Aktualna cena: $ 0.0004351

Tokenomika Kaizen Finance (KZEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kaizen Finance (KZEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KZEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KZEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKZEN tokenomikę, poznaj cenę tokena KZENna żywo!

