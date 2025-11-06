GiełdaDEX+
Aktualna cena Keeta to 0.3709 USD. Śledź aktualizacje cen KTA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KTA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Keeta(KTA)

Aktualna cena 1 KTA do USD:

$0.3715
+12.10%1D
USD
Keeta (KTA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:31 (UTC+8)

Informacje o cenie Keeta (KTA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.295
Minimum 24h
$ 0.3899
Maksimum 24h

$ 0.295
$ 0.3899
$ 1.6916917214873683
$ 0.08456738547527073
-0.35%

+12.10%

-15.88%

-15.88%

Aktualna cena Keeta (KTA) wynosi $ 0.3709. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KTA wahał się między $ 0.295 a $ 0.3899, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KTA w historii to $ 1.6916917214873683, a najniższy to $ 0.08456738547527073.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KTA zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +12.10% w ciągu 24 godzin i o -15.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Keeta (KTA)

No.252

$ 162.13M
$ 162.13M$ 162.13M

$ 254.90K
$ 254.90K$ 254.90K

$ 370.90M
$ 370.90M$ 370.90M

437.12M 437.12M

1,000,000,000
1,000,000,000
43.71%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Keeta wynosi $ 162.13M, przy $ 254.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KTA w obiegu wynosi 437.12M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 370.90M.

Historia ceny Keeta (KTA) – USD

Śledź zmiany ceny Keeta dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.040099+12.10%
30 Dni$ -0.2323-38.52%
60 dni$ -0.1291-25.82%
90 dni$ -0.1291-25.82%
Dzisiejsza zmiana ceny Keeta

DziśKTA odnotował zmianę $ +0.040099 (+12.10%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Keeta

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.2323 (-38.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Keeta

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KTA o $ -0.1291(-25.82%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Keeta

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1291 (-25.82%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Keeta (KTA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Keeta.

Co to jest Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Keeta. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KTA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Keeta na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Keeta będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Keeta (w USD)

Jaka będzie wartość Keeta (KTA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Keeta (KTA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Keeta.

Sprawdź teraz prognozę ceny Keeta!

Tokenomika Keeta (KTA)

Zrozumienie tokenomiki Keeta (KTA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KTAjuż teraz!

Jak kupić Keeta (KTA)

Szukasz jak kupić Keeta? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Keeta na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

KTA na lokalne waluty

1 Keeta(KTA) do VND
9,760.2335
1 Keeta(KTA) do AUD
A$0.567477
1 Keeta(KTA) do GBP
0.281884
1 Keeta(KTA) do EUR
0.318974
1 Keeta(KTA) do USD
$0.3709
1 Keeta(KTA) do MYR
RM1.550362
1 Keeta(KTA) do TRY
15.618599
1 Keeta(KTA) do JPY
¥56.7477
1 Keeta(KTA) do ARS
ARS$538.313133
1 Keeta(KTA) do RUB
30.172715
1 Keeta(KTA) do INR
32.869158
1 Keeta(KTA) do IDR
Rp6,181.664194
1 Keeta(KTA) do PHP
21.790375
1 Keeta(KTA) do EGP
￡E.17.584369
1 Keeta(KTA) do BRL
R$1.988024
1 Keeta(KTA) do CAD
C$0.522969
1 Keeta(KTA) do BDT
45.197874
1 Keeta(KTA) do NGN
535.2087
1 Keeta(KTA) do COP
$1,426.537035
1 Keeta(KTA) do ZAR
R.6.461078
1 Keeta(KTA) do UAH
15.600054
1 Keeta(KTA) do TZS
T.Sh.911.3013
1 Keeta(KTA) do VES
Bs82.7107
1 Keeta(KTA) do CLP
$350.1296
1 Keeta(KTA) do PKR
Rs104.831176
1 Keeta(KTA) do KZT
194.800389
1 Keeta(KTA) do THB
฿12.039414
1 Keeta(KTA) do TWD
NT$11.464519
1 Keeta(KTA) do AED
د.إ1.361203
1 Keeta(KTA) do CHF
Fr0.29672
1 Keeta(KTA) do HKD
HK$2.881893
1 Keeta(KTA) do AMD
֏141.887795
1 Keeta(KTA) do MAD
.د.م3.453079
1 Keeta(KTA) do MXN
$6.89874
1 Keeta(KTA) do SAR
ريال1.390875
1 Keeta(KTA) do ETB
Br56.866388
1 Keeta(KTA) do KES
KSh47.935116
1 Keeta(KTA) do JOD
د.أ0.2629681
1 Keeta(KTA) do PLN
1.368621
1 Keeta(KTA) do RON
лв1.635669
1 Keeta(KTA) do SEK
kr3.542095
1 Keeta(KTA) do BGN
лв0.63053
1 Keeta(KTA) do HUF
Ft124.670617
1 Keeta(KTA) do CZK
7.851953
1 Keeta(KTA) do KWD
د.ك0.1138663
1 Keeta(KTA) do ILS
1.205425
1 Keeta(KTA) do BOB
Bs2.55921
1 Keeta(KTA) do AZN
0.63053
1 Keeta(KTA) do TJS
SM3.430825
1 Keeta(KTA) do GEL
1.005139
1 Keeta(KTA) do AOA
Kz339.651675
1 Keeta(KTA) do BHD
.د.ب0.1398293
1 Keeta(KTA) do BMD
$0.3709
1 Keeta(KTA) do DKK
kr2.403432
1 Keeta(KTA) do HNL
L9.776924
1 Keeta(KTA) do MUR
17.068818
1 Keeta(KTA) do NAD
$6.45366
1 Keeta(KTA) do NOK
kr3.78318
1 Keeta(KTA) do NZD
$0.652784
1 Keeta(KTA) do PAB
B/.0.3709
1 Keeta(KTA) do PGK
K1.576325
1 Keeta(KTA) do QAR
ر.ق1.350076
1 Keeta(KTA) do RSD
дин.37.772456
1 Keeta(KTA) do UZS
soʻm4,415.475484
1 Keeta(KTA) do ALL
L31.170436
1 Keeta(KTA) do ANG
ƒ0.663911
1 Keeta(KTA) do AWG
ƒ0.66762
1 Keeta(KTA) do BBD
$0.7418
1 Keeta(KTA) do BAM
KM0.63053
1 Keeta(KTA) do BIF
Fr1,093.7841
1 Keeta(KTA) do BND
$0.48217
1 Keeta(KTA) do BSD
$0.3709
1 Keeta(KTA) do JMD
$59.696355
1 Keeta(KTA) do KHR
1,489.556654
1 Keeta(KTA) do KMF
Fr158.0034
1 Keeta(KTA) do LAK
8,063.043317
1 Keeta(KTA) do LKR
රු112.972431
1 Keeta(KTA) do MDL
L6.323845
1 Keeta(KTA) do MGA
Ar1,670.71905
1 Keeta(KTA) do MOP
P2.9672
1 Keeta(KTA) do MVR
5.71186
1 Keeta(KTA) do MWK
MK643.923199
1 Keeta(KTA) do MZN
MT23.719055
1 Keeta(KTA) do NPR
रु52.645546
1 Keeta(KTA) do PYG
2,630.4228
1 Keeta(KTA) do RWF
Fr538.9177
1 Keeta(KTA) do SBD
$3.048798
1 Keeta(KTA) do SCR
5.085039
1 Keeta(KTA) do SRD
$14.298195
1 Keeta(KTA) do SVC
$3.241666
1 Keeta(KTA) do SZL
L6.475914
1 Keeta(KTA) do TMT
m1.29815
1 Keeta(KTA) do TND
د.ت1.0989767
1 Keeta(KTA) do TTD
$2.510993
1 Keeta(KTA) do UGX
Sh1,296.6664
1 Keeta(KTA) do XAF
Fr211.413
1 Keeta(KTA) do XCD
$1.00143
1 Keeta(KTA) do XOF
Fr211.413
1 Keeta(KTA) do XPF
Fr38.2027
1 Keeta(KTA) do BWP
P5.003441
1 Keeta(KTA) do BZD
$0.745509
1 Keeta(KTA) do CVE
$35.647199
1 Keeta(KTA) do DJF
Fr65.6493
1 Keeta(KTA) do DOP
$23.804362
1 Keeta(KTA) do DZD
د.ج48.576773
1 Keeta(KTA) do FJD
$0.845652
1 Keeta(KTA) do GNF
Fr3,224.9755
1 Keeta(KTA) do GTQ
Q2.841094
1 Keeta(KTA) do GYD
$77.577444
1 Keeta(KTA) do ISK
kr47.1043

Zasoby Keeta

Aby lepiej zrozumieć Keeta, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Keeta
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Keeta

Jaka jest dziś wartość Keeta (KTA)?
Aktualna cena KTA w USD wynosi 0.3709USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KTA do USD?
Aktualna cena KTA w USD wynosi $ 0.3709. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Keeta?
Kapitalizacja rynkowa dla KTA wynosi $ 162.13M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KTA w obiegu?
W obiegu KTA znajduje się 437.12M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KTA?
KTA osiąga ATH w wysokości 1.6916917214873683 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KTA?
KTA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.08456738547527073 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KTA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KTA wynosi $ 254.90K USD.
Czy w tym roku KTA pójdzie wyżej?
KTA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KTA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Keeta (KTA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator KTA do USD

Kwota

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.3709 USD

Handluj KTA

KTA/USDT
$0.3715
+12.33%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

