Prognoza ceny Keeta (KTA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Keeta na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KTA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup KTA

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Keeta % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.3655 $0.3655 $0.3655 +10.28% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Keeta na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Keeta może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.3655. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Keeta może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.383775. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KTA na 2027 rok wyniesie $ 0.402963 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KTA na 2028 rok wyniesie $ 0.423111 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KTA w 2029 roku wyniesie $ 0.444267 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KTA w 2030 roku wyniesie $ 0.466480 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Keeta może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.759848. Prognoza ceny Keeta (KTA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Keeta może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.2377. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.3655 0.00%

2026 $ 0.383775 5.00%

2027 $ 0.402963 10.25%

2028 $ 0.423111 15.76%

2029 $ 0.444267 21.55%

2030 $ 0.466480 27.63%

2031 $ 0.489804 34.01%

2032 $ 0.514295 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.540009 47.75%

2034 $ 0.567010 55.13%

2035 $ 0.595360 62.89%

2036 $ 0.625129 71.03%

2037 $ 0.656385 79.59%

2038 $ 0.689204 88.56%

2039 $ 0.723664 97.99%

2040 $ 0.759848 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Keeta na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.3655 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.365550 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.365850 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.367002 0.41% Prognoza ceny Keeta (KTA) na dziś Przewidywana cena dla KTA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.3655 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Keeta (KTA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KTA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.365550 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Keeta (KTA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KTA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.365850 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Keeta (KTA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KTA wynosi $0.367002 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Keeta Aktualna cena $ 0.3655$ 0.3655 $ 0.3655 Zmiana ceny (24H) +10.28% Kapitalizacja rynkowa $ 159.85M$ 159.85M $ 159.85M Podaż w obiegu 437.12M 437.12M 437.12M Wolumen (24H) $ 308.55K$ 308.55K $ 308.55K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KTA to $ 0.3655. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +10.28%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 308.55K. Ponadto KTA ma podaż w obiegu wynoszącą 437.12M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 159.85M. Zobacz na żywo cenę KTA

Jak kupić Keeta (KTA) Próbujesz kupić KTA? Teraz możesz kupować KTA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Keeta i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić KTA teraz

Historyczna cena Keeta Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Keeta, cena Keeta wynosi 0.3657USD. Podaż w obiegu Keeta (KTA) wynosi 0.00 KTA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $159.85M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.17% $ 0.054500 $ 0.434 $ 0.308

7 D -0.11% $ -0.0474 $ 0.45 $ 0.2801

30 Dni -0.36% $ -0.209799 $ 0.64 $ 0.265 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Keeta zanotował zmianę ceny o $0.054500 , co stanowi 0.17% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Keeta osiągnął maksimum na poziomie $0.45 i minimum na poziomie $0.2801 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KTA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Keeta o -0.36% , co odpowiada około $-0.209799 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KTA. Sprawdź pełną historię cen Keeta, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen KTA

Jak działa moduł przewidywania ceny Keeta (KTA)? Moduł predykcji ceny Keeta to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KTA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Keeta na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KTA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Keeta. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KTA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KTA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Keeta.

Dlaczego prognoaza ceny KTA jest ważna?

Prognozy cen KTA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KTA? Według Twoich prognoz KTA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KTA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Keeta (KTA), przewidywana cena KTA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KTA w 2026 roku? Cena 1 Keeta (KTA) wynosi dziś $0.3655 . Według powyższego modułu prognoz KTA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KTA w 2027 roku? Keeta (KTA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KTA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KTA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Keeta (KTA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KTA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Keeta (KTA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KTA w 2030 roku? Cena 1 Keeta (KTA) wynosi dziś $0.3655 . Według powyższego modułu prognoz KTA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KTA na 2040 rok? Keeta (KTA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KTA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz