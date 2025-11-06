GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena 0G to 1.074 USD. Śledź aktualizacje cen 0G do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 0G łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena 0G to 1.074 USD. Śledź aktualizacje cen 0G do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 0G łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 0G

Informacje o cenie 0G

Czym jest 0G

Biała księga 0G

Oficjalna strona internetowa 0G

Tokenomika 0G

Prognoza cen 0G

Historia 0G

Przewodnik zakupowy 0G

Przelicznik 0G-fiat

0G na spot

USDT-M Futures 0G

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo 0G

Cena 0G(0G)

Aktualna cena 1 0G do USD:

$1.069
$1.069$1.069
-4.03%1D
USD
0G (0G) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:31 (UTC+8)

Informacje o cenie 0G (0G) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.07
$ 1.07$ 1.07
Minimum 24h
$ 1.222
$ 1.222$ 1.222
Maksimum 24h

$ 1.07
$ 1.07$ 1.07

$ 1.222
$ 1.222$ 1.222

--
----

--
----

-5.38%

-4.03%

-26.49%

-26.49%

Aktualna cena 0G (0G) wynosi $ 1.074. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 0G wahał się między $ 1.07 a $ 1.222, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 0G w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 0G zmieniły się o -5.38% w ciągu ostatniej godziny, o -4.03% w ciągu 24 godzin i o -26.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 0G (0G)

--
----

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

Obecna kapitalizacja rynkowa 0G wynosi --, przy $ 3.85M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 0G w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.07B.

Historia ceny 0G (0G) – USD

Śledź zmiany ceny 0G dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.04489-4.03%
30 Dni$ -1.907-63.98%
60 dni$ +0.324+43.20%
90 dni$ +0.324+43.20%
Dzisiejsza zmiana ceny 0G

Dziś0G odnotował zmianę $ -0.04489 (-4.03%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny 0G

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.907 (-63.98%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny 0G

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 0G o $ +0.324(+43.20%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny 0G

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.324 (+43.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe 0G (0G)?

Sprawdź teraz stronę historii cen 0G.

Co to jest 0G (0G)

The 0G protocol is Web3’s largest deAIOS and L1 ecosystem; infinitely scalable infrastructure comprised of an L1 modular blockchain, cost-efficient storage, verifiable AI, generative agents, AI DA, and a unified service marketplace.

0G jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w 0G. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 0G, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące 0G na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno 0G będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny 0G (w USD)

Jaka będzie wartość 0G (0G) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 0G (0G) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 0G.

Sprawdź teraz prognozę ceny 0G!

Tokenomika 0G (0G)

Zrozumienie tokenomiki 0G (0G) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 0Gjuż teraz!

Jak kupić 0G (0G)

Szukasz jak kupić 0G? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić 0G na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

0G na lokalne waluty

1 0G(0G) do VND
28,262.31
1 0G(0G) do AUD
A$1.64322
1 0G(0G) do GBP
0.81624
1 0G(0G) do EUR
0.92364
1 0G(0G) do USD
$1.074
1 0G(0G) do MYR
RM4.50006
1 0G(0G) do TRY
45.22614
1 0G(0G) do JPY
¥164.322
1 0G(0G) do ARS
ARS$1,558.77138
1 0G(0G) do RUB
87.35916
1 0G(0G) do INR
95.1027
1 0G(0G) do IDR
Rp17,899.99284
1 0G(0G) do PHP
63.02232
1 0G(0G) do EGP
￡E.50.9076
1 0G(0G) do BRL
R$5.75664
1 0G(0G) do CAD
C$1.51434
1 0G(0G) do BDT
130.87764
1 0G(0G) do NGN
1,549.782
1 0G(0G) do COP
$4,146.714
1 0G(0G) do ZAR
R.18.70908
1 0G(0G) do UAH
45.17244
1 0G(0G) do TZS
T.Sh.2,638.818
1 0G(0G) do VES
Bs239.502
1 0G(0G) do CLP
$1,013.856
1 0G(0G) do PKR
Rs303.55536
1 0G(0G) do KZT
564.07554
1 0G(0G) do THB
฿34.84056
1 0G(0G) do TWD
NT$33.1866
1 0G(0G) do AED
د.إ3.94158
1 0G(0G) do CHF
Fr0.8592
1 0G(0G) do HKD
HK$8.34498
1 0G(0G) do AMD
֏410.8587
1 0G(0G) do MAD
.د.م9.99894
1 0G(0G) do MXN
$19.9764
1 0G(0G) do SAR
ريال4.0275
1 0G(0G) do ETB
Br164.66568
1 0G(0G) do KES
KSh138.80376
1 0G(0G) do JOD
د.أ0.761466
1 0G(0G) do PLN
3.96306
1 0G(0G) do RON
лв4.74708
1 0G(0G) do SEK
kr10.2567
1 0G(0G) do BGN
лв1.8258
1 0G(0G) do HUF
Ft361.36878
1 0G(0G) do CZK
22.75806
1 0G(0G) do KWD
د.ك0.329718
1 0G(0G) do ILS
3.4905
1 0G(0G) do BOB
Bs7.4106
1 0G(0G) do AZN
1.8258
1 0G(0G) do TJS
SM9.9345
1 0G(0G) do GEL
2.91054
1 0G(0G) do AOA
Kz983.5155
1 0G(0G) do BHD
.د.ب0.404898
1 0G(0G) do BMD
$1.074
1 0G(0G) do DKK
kr6.97026
1 0G(0G) do HNL
L28.31064
1 0G(0G) do MUR
49.42548
1 0G(0G) do NAD
$18.6876
1 0G(0G) do NOK
kr10.9548
1 0G(0G) do NZD
$1.89024
1 0G(0G) do PAB
B/.1.074
1 0G(0G) do PGK
K4.5645
1 0G(0G) do QAR
ر.ق3.90936
1 0G(0G) do RSD
дин.109.46208
1 0G(0G) do UZS
soʻm12,785.71224
1 0G(0G) do ALL
L90.25896
1 0G(0G) do ANG
ƒ1.92246
1 0G(0G) do AWG
ƒ1.9332
1 0G(0G) do BBD
$2.148
1 0G(0G) do BAM
KM1.8258
1 0G(0G) do BIF
Fr3,167.226
1 0G(0G) do BND
$1.3962
1 0G(0G) do BSD
$1.074
1 0G(0G) do JMD
$172.8603
1 0G(0G) do KHR
4,313.24844
1 0G(0G) do KMF
Fr457.524
1 0G(0G) do LAK
23,347.82562
1 0G(0G) do LKR
රු327.12966
1 0G(0G) do MDL
L18.3117
1 0G(0G) do MGA
Ar4,837.833
1 0G(0G) do MOP
P8.592
1 0G(0G) do MVR
16.5396
1 0G(0G) do MWK
MK1,864.58214
1 0G(0G) do MZN
MT68.6823
1 0G(0G) do NPR
रु152.44356
1 0G(0G) do PYG
7,616.808
1 0G(0G) do RWF
Fr1,560.522
1 0G(0G) do SBD
$8.82828
1 0G(0G) do SCR
14.73528
1 0G(0G) do SRD
$41.4027
1 0G(0G) do SVC
$9.38676
1 0G(0G) do SZL
L18.75204
1 0G(0G) do TMT
m3.759
1 0G(0G) do TND
د.ت3.182262
1 0G(0G) do TTD
$7.27098
1 0G(0G) do UGX
Sh3,754.704
1 0G(0G) do XAF
Fr612.18
1 0G(0G) do XCD
$2.8998
1 0G(0G) do XOF
Fr612.18
1 0G(0G) do XPF
Fr110.622
1 0G(0G) do BWP
P14.48826
1 0G(0G) do BZD
$2.15874
1 0G(0G) do CVE
$103.22214
1 0G(0G) do DJF
Fr190.098
1 0G(0G) do DOP
$68.92932
1 0G(0G) do DZD
د.ج140.40402
1 0G(0G) do FJD
$2.44872
1 0G(0G) do GNF
Fr9,338.43
1 0G(0G) do GTQ
Q8.22684
1 0G(0G) do GYD
$224.63784
1 0G(0G) do ISK
kr136.398

Zasoby 0G

Aby lepiej zrozumieć 0G, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa 0G
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące 0G

Jaka jest dziś wartość 0G (0G)?
Aktualna cena 0G w USD wynosi 1.074USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 0G do USD?
Aktualna cena 0G w USD wynosi $ 1.074. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 0G?
Kapitalizacja rynkowa dla 0G wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 0G w obiegu?
W obiegu 0G znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 0G?
0G osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 0G?
0G zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu 0G?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 0G wynosi $ 3.85M USD.
Czy w tym roku 0G pójdzie wyżej?
0G może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 0G, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 0G (0G)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator 0G do USD

Kwota

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1.074 USD

Handluj 0G

0G/USDC
$1.073
$1.073$1.073
-3.50%
0G/USDT
$1.069
$1.069$1.069
-4.03%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,635.66
$103,635.66$103,635.66

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.78
$3,406.78$3,406.78

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.83
$1,477.83$1,477.83

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,635.66
$103,635.66$103,635.66

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.78
$3,406.78$3,406.78

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.40
$161.40$161.40

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3459
$2.3459$2.3459

+3.05%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0793
$1.0793$1.0793

-0.54%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03642
$0.03642$0.03642

+45.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00445
$0.00445$0.00445

-40.66%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00630
$0.00630$0.00630

-3.07%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009792
$0.000009792$0.000009792

+418.64%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1855
$0.1855$0.1855

+271.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000575
$0.0000000575$0.0000000575

+280.79%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5821
$1.5821$1.5821

+95.03%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01875
$0.01875$0.01875

+50.00%