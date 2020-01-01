Tokenomika K-POP Click (KPC) Odkryj kluczowe informacje o K-POP Click (KPC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o K-POP Click (KPC) As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future. Oficjalna strona internetowa: https://www.kpopclick.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x6b340661bb35553e1279d334f3454cc59a5d1492?a=0xb864ad390751fe7bcf80d5ea99f0b4d8dd495c53 Kup KPC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa K-POP Click (KPC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla K-POP Click (KPC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Historyczne maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000451 $ 0.000451 $ 0.000451 Dowiedz się więcej o cenie K-POP Click (KPC)

Tokenomika K-POP Click (KPC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki K-POP Click (KPC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KPC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KPC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKPC tokenomikę, poznaj cenę tokena KPCna żywo!

Jak kupić KPC Chcesz dodać K-POP Click (KPC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KPC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KPC na MEXC już teraz!

Historia ceny K-POP Click (KPC) Analiza historii ceny KPC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KPC już teraz!

Prognoza ceny KPC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KPC? Nasza strona z prognozami cen KPC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KPC już teraz!

