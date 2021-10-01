Tokenomika Klever (KLV) Odkryj kluczowe informacje o Klever (KLV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Klever (KLV) Klever (KLV) is a crypto wallet ecosystem serving over 2.5 million total users and 140k daily active users worldwide with Klever App, Klever Swap and Klever OS. Klever's emerging platforms Klever Blockchain, Klever Exchange and Klever Bank are set to launch this year, all powered by the utility token KLV. KLV serves as the fuel for the entire Klever ecosystem, and ensures reduced Klever Swap fees. KLV Staking allows users to earn a passive income, with 72% of all KLV in circulation currently frozen and staked by Klever users. Oficjalna strona internetowa: https://klever.io/en Biała księga: https://klever.finance/wp-content/uploads/2021/10/Klever-Exchange-Whitepaper-v.1.0.pdf Block Explorer: https://tronscan.io/#/token20/TVj7RNVHy6thbM7BWdSe9G6gXwKhjhdNZS

Tokenomika i analiza cenowa Klever (KLV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Klever (KLV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.05M $ 25.05M $ 25.05M Historyczne maksimum: $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.002505 $ 0.002505 $ 0.002505 Dowiedz się więcej o cenie Klever (KLV)

Tokenomika Klever (KLV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Klever (KLV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KLV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKLV tokenomikę, poznaj cenę tokena KLVna żywo!

Jak kupić KLV

Historia ceny Klever (KLV) Analiza historii ceny KLV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KLV już teraz!

Prognoza ceny KLV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLV? Nasza strona z prognozami cen KLV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KLV już teraz!

