Informacje o Klaus (KLAUS) Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Oficjalna strona internetowa: https://www.klausoneth.com/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Kup KLAUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Klaus (KLAUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Klaus (KLAUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 124.80K $ 124.80K $ 124.80K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 124.80K $ 124.80K $ 124.80K Historyczne maksimum: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Historyczne minimum: $ 0.000117941171459315 $ 0.000117941171459315 $ 0.000117941171459315 Aktualna cena: $ 0.0001248 $ 0.0001248 $ 0.0001248 Dowiedz się więcej o cenie Klaus (KLAUS)

Tokenomika Klaus (KLAUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Klaus (KLAUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KLAUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KLAUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKLAUS tokenomikę, poznaj cenę tokena KLAUSna żywo!

Jak kupić KLAUS Chcesz dodać Klaus (KLAUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KLAUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KLAUS na MEXC już teraz!

Historia ceny Klaus (KLAUS) Analiza historii ceny KLAUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KLAUS już teraz!

Prognoza ceny KLAUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KLAUS? Nasza strona z prognozami cen KLAUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KLAUS już teraz!

