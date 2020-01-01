Tokenomika KINIC (KINIC) Odkryj kluczowe informacje o KINIC (KINIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KINIC (KINIC) Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Oficjalna strona internetowa: https://kinic.io/ Biała księga: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

Tokenomika i analiza cenowa KINIC (KINIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KINIC (KINIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Całkowita podaż: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Podaż w obiegu: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Historyczne maksimum: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Historyczne minimum: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Aktualna cena: $ 1.7651 $ 1.7651 $ 1.7651 Dowiedz się więcej o cenie KINIC (KINIC)

Tokenomika KINIC (KINIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KINIC (KINIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KINIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KINIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKINIC tokenomikę, poznaj cenę tokena KINICna żywo!

Historia ceny KINIC (KINIC) Analiza historii ceny KINIC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KINIC już teraz!

Prognoza ceny KINIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KINIC? Nasza strona z prognozami cen KINIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KINIC już teraz!

