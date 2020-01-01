Tokenomika Kima Network (KIMA) Odkryj kluczowe informacje o Kima Network (KIMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kima Network (KIMA) Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima's core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Oficjalna strona internetowa: https://kima.network Biała księga: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Tokenomika i analiza cenowa Kima Network (KIMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kima Network (KIMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Całkowita podaż: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Podaż w obiegu: $ 64.99M $ 64.99M $ 64.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M Historyczne maksimum: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Historyczne minimum: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Aktualna cena: $ 0.0577 $ 0.0577 $ 0.0577 Dowiedz się więcej o cenie Kima Network (KIMA)

Tokenomika Kima Network (KIMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kima Network (KIMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIMA tokenomikę, poznaj cenę tokena KIMAna żywo!

