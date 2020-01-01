Tokenomika KiloEx (KILO) Odkryj kluczowe informacje o KiloEx (KILO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KiloEx (KILO) Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Oficjalna strona internetowa: https://www.kiloex.io Biała księga: https://docs.kiloex.io/kiloex Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a Kup KILO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KiloEx (KILO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KiloEx (KILO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.34M $ 8.34M $ 8.34M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 211.70M $ 211.70M $ 211.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.39M $ 39.39M $ 39.39M Historyczne maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Historyczne minimum: $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 Aktualna cena: $ 0.03939 $ 0.03939 $ 0.03939 Dowiedz się więcej o cenie KiloEx (KILO)

Tokenomika KiloEx (KILO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KiloEx (KILO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KILO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KILO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKILO tokenomikę, poznaj cenę tokena KILOna żywo!

