Tokenomika JUNO (JUNO) Odkryj kluczowe informacje o JUNO (JUNO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o JUNO (JUNO) Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks. Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks. Oficjalna strona internetowa: https://www.junonetwork.io/ Biała księga: https://docs.junonetwork.io/juno/readme Block Explorer: https://www.mintscan.io/juno Kup JUNO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa JUNO (JUNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JUNO (JUNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 110.52M $ 110.52M $ 110.52M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M Historyczne maksimum: $ 68.31 $ 68.31 $ 68.31 Historyczne minimum: $ 0.05829431588393381 $ 0.05829431588393381 $ 0.05829431588393381 Aktualna cena: $ 0.07413 $ 0.07413 $ 0.07413 Dowiedz się więcej o cenie JUNO (JUNO)

Tokenomika JUNO (JUNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JUNO (JUNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JUNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JUNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJUNO tokenomikę, poznaj cenę tokena JUNOna żywo!

Jak kupić JUNO Chcesz dodać JUNO (JUNO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JUNO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JUNO na MEXC już teraz!

Historia ceny JUNO (JUNO) Analiza historii ceny JUNO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JUNO już teraz!

Prognoza ceny JUNO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JUNO? Nasza strona z prognozami cen JUNO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JUNO już teraz!

