JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NazwaJTO

PozycjaNo.110

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)10.11%

Podaż w obiegu334,330,141.8

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999,999,723.0783099

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.608309380488856,2023-12-07

Najniższa cena0.5362303075154018,2023-12-07

Publiczny blockchainSOL

