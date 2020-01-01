Tokenomika JOE (JOE) Odkryj kluczowe informacje o JOE (JOE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o JOE (JOE) Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Oficjalna strona internetowa: https://www.lfj.gg/ Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd

Tokenomika i analiza cenowa JOE (JOE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JOE (JOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.40M $ 65.40M $ 65.40M Całkowita podaż: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Podaż w obiegu: $ 401.98M $ 401.98M $ 401.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.35M $ 81.35M $ 81.35M Historyczne maksimum: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 Historyczne minimum: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Aktualna cena: $ 0.1627 $ 0.1627 $ 0.1627 Dowiedz się więcej o cenie JOE (JOE)

Tokenomika JOE (JOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JOE (JOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJOE tokenomikę, poznaj cenę tokena JOEna żywo!

Jak kupić JOE Chcesz dodać JOE (JOE) do swojego portfolio?

Historia ceny JOE (JOE) Analiza historii ceny JOE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JOE już teraz!

Prognoza ceny JOE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JOE? Nasza strona z prognozami cen JOE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JOE już teraz!

