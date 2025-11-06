GiełdaDEX+
Aktualna cena Jobless to 0.0011364 USD. Śledź aktualizacje cen JOBLESS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JOBLESS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JOBLESS

Informacje o cenie JOBLESS

Czym jest JOBLESS

Tokenomika JOBLESS

Prognoza cen JOBLESS

Historia JOBLESS

Przewodnik zakupowy JOBLESS

Przelicznik JOBLESS-fiat

JOBLESS na spot

Logo Jobless

Cena Jobless(JOBLESS)

Aktualna cena 1 JOBLESS do USD:

$0.0011348
$0.0011348$0.0011348
+5.75%1D
USD
Jobless (JOBLESS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:19 (UTC+8)

Informacje o cenie Jobless (JOBLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0008261
$ 0.0008261$ 0.0008261
Minimum 24h
$ 0.0012544
$ 0.0012544$ 0.0012544
Maksimum 24h

$ 0.0008261
$ 0.0008261$ 0.0008261

$ 0.0012544
$ 0.0012544$ 0.0012544

--
----

--
----

-0.59%

+5.75%

-21.73%

-21.73%

Aktualna cena Jobless (JOBLESS) wynosi $ 0.0011364. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JOBLESS wahał się między $ 0.0008261 a $ 0.0012544, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JOBLESS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JOBLESS zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o +5.75% w ciągu 24 godzin i o -21.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jobless (JOBLESS)

--
----

$ 53.40K
$ 53.40K$ 53.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Jobless wynosi --, przy $ 53.40K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JOBLESS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Jobless (JOBLESS) – USD

Śledź zmiany ceny Jobless dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000061703+5.75%
30 Dni$ -0.0007979-41.26%
60 dni$ -0.0008636-43.18%
90 dni$ -0.0008636-43.18%
Dzisiejsza zmiana ceny Jobless

DziśJOBLESS odnotował zmianę $ +0.000061703 (+5.75%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Jobless

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0007979 (-41.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Jobless

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę JOBLESS o $ -0.0008636(-43.18%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Jobless

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0008636 (-43.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Jobless (JOBLESS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Jobless.

Co to jest Jobless (JOBLESS)

JOBLESS is a meme token on BSC, with its name derived from “jobless.”

Jobless jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Jobless. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu JOBLESS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Jobless na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Jobless będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Jobless (w USD)

Jaka będzie wartość Jobless (JOBLESS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jobless (JOBLESS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jobless.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jobless!

Tokenomika Jobless (JOBLESS)

Zrozumienie tokenomiki Jobless (JOBLESS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JOBLESSjuż teraz!

Jak kupić Jobless (JOBLESS)

Szukasz jak kupić Jobless? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Jobless na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

JOBLESS na lokalne waluty

1 Jobless(JOBLESS) do VND
29.904366
1 Jobless(JOBLESS) do AUD
A$0.001738692
1 Jobless(JOBLESS) do GBP
0.000863664
1 Jobless(JOBLESS) do EUR
0.000977304
1 Jobless(JOBLESS) do USD
$0.0011364
1 Jobless(JOBLESS) do MYR
RM0.004750152
1 Jobless(JOBLESS) do TRY
0.047853804
1 Jobless(JOBLESS) do JPY
¥0.1738692
1 Jobless(JOBLESS) do ARS
ARS$1.649336868
1 Jobless(JOBLESS) do RUB
0.09244614
1 Jobless(JOBLESS) do INR
0.100707768
1 Jobless(JOBLESS) do IDR
Rp18.939992424
1 Jobless(JOBLESS) do PHP
0.0667635
1 Jobless(JOBLESS) do EGP
￡E.0.053876724
1 Jobless(JOBLESS) do BRL
R$0.006091104
1 Jobless(JOBLESS) do CAD
C$0.001602324
1 Jobless(JOBLESS) do BDT
0.138481704
1 Jobless(JOBLESS) do NGN
1.6398252
1 Jobless(JOBLESS) do COP
$4.37076486
1 Jobless(JOBLESS) do ZAR
R.0.019796088
1 Jobless(JOBLESS) do UAH
0.047796984
1 Jobless(JOBLESS) do TZS
T.Sh.2.7921348
1 Jobless(JOBLESS) do VES
Bs0.2534172
1 Jobless(JOBLESS) do CLP
$1.0727616
1 Jobless(JOBLESS) do PKR
Rs0.321192096
1 Jobless(JOBLESS) do KZT
0.596848644
1 Jobless(JOBLESS) do THB
฿0.036887544
1 Jobless(JOBLESS) do TWD
NT$0.035126124
1 Jobless(JOBLESS) do AED
د.إ0.004170588
1 Jobless(JOBLESS) do CHF
Fr0.00090912
1 Jobless(JOBLESS) do HKD
HK$0.008829828
1 Jobless(JOBLESS) do AMD
֏0.43472982
1 Jobless(JOBLESS) do MAD
.د.م0.010579884
1 Jobless(JOBLESS) do MXN
$0.02113704
1 Jobless(JOBLESS) do SAR
ريال0.0042615
1 Jobless(JOBLESS) do ETB
Br0.174232848
1 Jobless(JOBLESS) do KES
KSh0.146868336
1 Jobless(JOBLESS) do JOD
د.أ0.0008057076
1 Jobless(JOBLESS) do PLN
0.004193316
1 Jobless(JOBLESS) do RON
лв0.005011524
1 Jobless(JOBLESS) do SEK
kr0.01085262
1 Jobless(JOBLESS) do BGN
лв0.00193188
1 Jobless(JOBLESS) do HUF
Ft0.381978132
1 Jobless(JOBLESS) do CZK
0.024057588
1 Jobless(JOBLESS) do KWD
د.ك0.0003488748
1 Jobless(JOBLESS) do ILS
0.0036933
1 Jobless(JOBLESS) do BOB
Bs0.00784116
1 Jobless(JOBLESS) do AZN
0.00193188
1 Jobless(JOBLESS) do TJS
SM0.0105117
1 Jobless(JOBLESS) do GEL
0.003079644
1 Jobless(JOBLESS) do AOA
Kz1.0406583
1 Jobless(JOBLESS) do BHD
.د.ب0.0004284228
1 Jobless(JOBLESS) do BMD
$0.0011364
1 Jobless(JOBLESS) do DKK
kr0.007363872
1 Jobless(JOBLESS) do HNL
L0.029955504
1 Jobless(JOBLESS) do MUR
0.052297128
1 Jobless(JOBLESS) do NAD
$0.01977336
1 Jobless(JOBLESS) do NOK
kr0.01159128
1 Jobless(JOBLESS) do NZD
$0.002000064
1 Jobless(JOBLESS) do PAB
B/.0.0011364
1 Jobless(JOBLESS) do PGK
K0.0048297
1 Jobless(JOBLESS) do QAR
ر.ق0.004136496
1 Jobless(JOBLESS) do RSD
дин.0.115730976
1 Jobless(JOBLESS) do UZS
soʻm13.528569264
1 Jobless(JOBLESS) do ALL
L0.095503056
1 Jobless(JOBLESS) do ANG
ƒ0.002034156
1 Jobless(JOBLESS) do AWG
ƒ0.00204552
1 Jobless(JOBLESS) do BBD
$0.0022728
1 Jobless(JOBLESS) do BAM
KM0.00193188
1 Jobless(JOBLESS) do BIF
Fr3.3512436
1 Jobless(JOBLESS) do BND
$0.00147732
1 Jobless(JOBLESS) do BSD
$0.0011364
1 Jobless(JOBLESS) do JMD
$0.18290358
1 Jobless(JOBLESS) do KHR
4.563850584
1 Jobless(JOBLESS) do KMF
Fr0.4841064
1 Jobless(JOBLESS) do LAK
24.704347332
1 Jobless(JOBLESS) do LKR
රු0.346136076
1 Jobless(JOBLESS) do MDL
L0.01937562
1 Jobless(JOBLESS) do MGA
Ar5.1189138
1 Jobless(JOBLESS) do MOP
P0.0090912
1 Jobless(JOBLESS) do MVR
0.01750056
1 Jobless(JOBLESS) do MWK
MK1.972915404
1 Jobless(JOBLESS) do MZN
MT0.07267278
1 Jobless(JOBLESS) do NPR
रु0.161300616
1 Jobless(JOBLESS) do PYG
8.0593488
1 Jobless(JOBLESS) do RWF
Fr1.6511892
1 Jobless(JOBLESS) do SBD
$0.009341208
1 Jobless(JOBLESS) do SCR
0.015580044
1 Jobless(JOBLESS) do SRD
$0.04380822
1 Jobless(JOBLESS) do SVC
$0.009932136
1 Jobless(JOBLESS) do SZL
L0.019841544
1 Jobless(JOBLESS) do TMT
m0.0039774
1 Jobless(JOBLESS) do TND
د.ت0.0033671532
1 Jobless(JOBLESS) do TTD
$0.007693428
1 Jobless(JOBLESS) do UGX
Sh3.9728544
1 Jobless(JOBLESS) do XAF
Fr0.647748
1 Jobless(JOBLESS) do XCD
$0.00306828
1 Jobless(JOBLESS) do XOF
Fr0.647748
1 Jobless(JOBLESS) do XPF
Fr0.1170492
1 Jobless(JOBLESS) do BWP
P0.015330036
1 Jobless(JOBLESS) do BZD
$0.002284164
1 Jobless(JOBLESS) do CVE
$0.109219404
1 Jobless(JOBLESS) do DJF
Fr0.2011428
1 Jobless(JOBLESS) do DOP
$0.072934152
1 Jobless(JOBLESS) do DZD
د.ج0.148834308
1 Jobless(JOBLESS) do FJD
$0.002590992
1 Jobless(JOBLESS) do GNF
Fr9.880998
1 Jobless(JOBLESS) do GTQ
Q0.008704824
1 Jobless(JOBLESS) do GYD
$0.237689424
1 Jobless(JOBLESS) do ISK
kr0.1443228

Zasoby Jobless

Aby lepiej zrozumieć Jobless, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Jobless

Jaka jest dziś wartość Jobless (JOBLESS)?
Aktualna cena JOBLESS w USD wynosi 0.0011364USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JOBLESS do USD?
Aktualna cena JOBLESS w USD wynosi $ 0.0011364. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jobless?
Kapitalizacja rynkowa dla JOBLESS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JOBLESS w obiegu?
W obiegu JOBLESS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JOBLESS?
JOBLESS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JOBLESS?
JOBLESS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu JOBLESS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JOBLESS wynosi $ 53.40K USD.
Czy w tym roku JOBLESS pójdzie wyżej?
JOBLESS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JOBLESS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:51:19 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator JOBLESS do USD

Kwota

JOBLESS
JOBLESS
USD
USD

1 JOBLESS = 0.0011364 USD

Handluj JOBLESS

JOBLESS/USDT
$0.0011348
$0.0011348$0.0011348
+5.78%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

