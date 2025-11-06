GiełdaDEX+
Aktualna cena Yooldo Games to 0.21108 USD. Śledź aktualizacje cen ESPORTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ESPORTS łatwo w MEXC już teraz.

Cena Yooldo Games(ESPORTS)

Aktualna cena Yooldo Games (ESPORTS) wynosi $ 0.21108. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ESPORTS wahał się między $ 0.20848 a $ 0.24636, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ESPORTS w historii to $ 0.2733753195010742, a najniższy to $ 0.05189790997151288.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ESPORTS zmieniły się o -1.11% w ciągu ostatniej godziny, o -9.16% w ciągu 24 godzin i o +0.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Yooldo Games (ESPORTS)

No.642

$ 26.67M
$ 26.67M$ 26.67M

$ 296.59K
$ 296.59K$ 296.59K

$ 189.97M
$ 189.97M$ 189.97M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Yooldo Games wynosi $ 26.67M, przy $ 296.59K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ESPORTS w obiegu wynosi 126.35M, przy całkowitej podaży 899999999.9999992. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 189.97M.

Historia ceny Yooldo Games (ESPORTS) – USD

Śledź zmiany ceny Yooldo Games dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0212917-9.16%
30 Dni$ +0.00463+2.24%
60 dni$ +0.09976+89.61%
90 dni$ +0.08953+73.65%
Dzisiejsza zmiana ceny Yooldo Games

DziśESPORTS odnotował zmianę $ -0.0212917 (-9.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Yooldo Games

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00463 (+2.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Yooldo Games

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ESPORTS o $ +0.09976(+89.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Yooldo Games

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.08953 (+73.65%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Yooldo Games (ESPORTS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Yooldo Games.

Co to jest Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Yooldo Games. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ESPORTS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Yooldo Games na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Yooldo Games będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Yooldo Games (w USD)

Jaka będzie wartość Yooldo Games (ESPORTS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Yooldo Games (ESPORTS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Yooldo Games.

Sprawdź teraz prognozę ceny Yooldo Games!

Tokenomika Yooldo Games (ESPORTS)

Zrozumienie tokenomiki Yooldo Games (ESPORTS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ESPORTSjuż teraz!

Jak kupić Yooldo Games (ESPORTS)

Szukasz jak kupić Yooldo Games? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Yooldo Games na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ESPORTS na lokalne waluty

Zasoby Yooldo Games

Aby lepiej zrozumieć Yooldo Games, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Yooldo Games
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Yooldo Games

Jaka jest dziś wartość Yooldo Games (ESPORTS)?
Aktualna cena ESPORTS w USD wynosi 0.21108USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ESPORTS do USD?
Aktualna cena ESPORTS w USD wynosi $ 0.21108. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Yooldo Games?
Kapitalizacja rynkowa dla ESPORTS wynosi $ 26.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ESPORTS w obiegu?
W obiegu ESPORTS znajduje się 126.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ESPORTS?
ESPORTS osiąga ATH w wysokości 0.2733753195010742 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ESPORTS?
ESPORTS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05189790997151288 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ESPORTS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ESPORTS wynosi $ 296.59K USD.
Czy w tym roku ESPORTS pójdzie wyżej?
ESPORTS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ESPORTS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:34:18 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

