Aktualna cena 4 to 0.07711 USD. Śledź aktualizacje cen 4 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 4 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 4

Informacje o cenie 4

Czym jest 4

Tokenomika 4

Prognoza cen 4

Historia 4

Przewodnik zakupowy 4

Przelicznik 4-fiat

4 na spot

USDT-M Futures 4

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo 4

Cena 4(4)

Aktualna cena 1 4 do USD:

$0.07727
$0.07727$0.07727
+1.81%1D
USD
4 (4) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:45 (UTC+8)

Informacje o cenie 4 (4) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05112
$ 0.05112$ 0.05112
Minimum 24h
$ 0.08436
$ 0.08436$ 0.08436
Maksimum 24h

$ 0.05112
$ 0.05112$ 0.05112

$ 0.08436
$ 0.08436$ 0.08436

$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678

$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154

-2.89%

+1.81%

-21.81%

-21.81%

Aktualna cena 4 (4) wynosi $ 0.07711. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 4 wahał się między $ 0.05112 a $ 0.08436, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 4 w historii to $ 0.3006185668115678, a najniższy to $ 0.000099081384903154.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 4 zmieniły się o -2.89% w ciągu ostatniej godziny, o +1.81% w ciągu 24 godzin i o -21.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 4 (4)

No.430

$ 77.11M
$ 77.11M$ 77.11M

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

$ 77.11M
$ 77.11M$ 77.11M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa 4 wynosi $ 77.11M, przy $ 6.60M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 4 w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.11M.

Historia ceny 4 (4) – USD

Śledź zmiany ceny 4 dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0013737+1.81%
30 Dni$ -0.10024-56.53%
60 dni$ +0.06711+671.10%
90 dni$ +0.06711+671.10%
Dzisiejsza zmiana ceny 4

Dziś4 odnotował zmianę $ +0.0013737 (+1.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny 4

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.10024 (-56.53%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny 4

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 4 o $ +0.06711(+671.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny 4

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.06711 (+671.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe 4 (4)?

Sprawdź teraz stronę historii cen 4.

Co to jest 4 (4)

Memecoin na four.meme

4 jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w 4. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 4, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące 4 na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno 4 będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny 4 (w USD)

Jaka będzie wartość 4 (4) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 4 (4) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 4.

Sprawdź teraz prognozę ceny 4!

Tokenomika 4 (4)

Zrozumienie tokenomiki 4 (4) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 4już teraz!

Jak kupić 4 (4)

Szukasz jak kupić 4? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić 4 na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące 4

Jaka jest dziś wartość 4 (4)?
Aktualna cena 4 w USD wynosi 0.07711USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 4 do USD?
Aktualna cena 4 w USD wynosi $ 0.07711. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 4?
Kapitalizacja rynkowa dla 4 wynosi $ 77.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 4 w obiegu?
W obiegu 4 znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 4?
4 osiąga ATH w wysokości 0.3006185668115678 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 4?
4 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000099081384903154 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 4?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 4 wynosi $ 6.60M USD.
Czy w tym roku 4 pójdzie wyżej?
4 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 4, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:58:45 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

