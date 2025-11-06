Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Jobless na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość JOBLESS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Jobless % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0009607 $0.0009607 $0.0009607 -10.46% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Jobless na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Jobless może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000960. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Jobless może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001008. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JOBLESS na 2027 rok wyniesie $ 0.001059 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JOBLESS na 2028 rok wyniesie $ 0.001112 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JOBLESS w 2029 roku wyniesie $ 0.001167 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JOBLESS w 2030 roku wyniesie $ 0.001226 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Jobless może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001997. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Jobless może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003253. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000960 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000964 0.41% Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na dziś Przewidywana cena dla JOBLESS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000960 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Jobless (JOBLESS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny JOBLESS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000960 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Jobless (JOBLESS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla JOBLESS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000961 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Jobless (JOBLESS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena JOBLESS wynosi $0.000964 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Jobless Aktualna cena $ 0.0009607$ 0.0009607 $ 0.0009607 Zmiana ceny (24H) -10.45% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 55.84K$ 55.84K $ 55.84K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena JOBLESS to $ 0.0009607. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.46%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 55.84K. Ponadto JOBLESS ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę JOBLESS

Historyczna cena Jobless Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Jobless, cena Jobless wynosi 0.000960USD. Podaż w obiegu Jobless (JOBLESS) wynosi 0.00 JOBLESS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.05% $ 0.000047 $ 0.001254 $ 0.000884

7 D -0.26% $ -0.000354 $ 0.001621 $ 0.00082

30 Dni -0.86% $ -0.006253 $ 0.016 $ 0.00082 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Jobless zanotował zmianę ceny o $0.000047 , co stanowi 0.05% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Jobless osiągnął maksimum na poziomie $0.001621 i minimum na poziomie $0.00082 . Zanotowano zmianę ceny o -0.26% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał JOBLESS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Jobless o -0.86% , co odpowiada około $-0.006253 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny JOBLESS. Sprawdź pełną historię cen Jobless, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen JOBLESS

Jak działa moduł przewidywania ceny Jobless (JOBLESS)? Moduł predykcji ceny Jobless to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu JOBLESS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Jobless na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów JOBLESS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Jobless. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość JOBLESS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę JOBLESS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Jobless.

Dlaczego prognoaza ceny JOBLESS jest ważna?

Prognozy cen JOBLESS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w JOBLESS? Według Twoich prognoz JOBLESS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny JOBLESS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Jobless (JOBLESS), przewidywana cena JOBLESS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 JOBLESS w 2026 roku? Cena 1 Jobless (JOBLESS) wynosi dziś $0.00096 . Według powyższego modułu prognoz JOBLESS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena JOBLESS w 2027 roku? Jobless (JOBLESS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JOBLESS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JOBLESS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Jobless (JOBLESS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JOBLESS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Jobless (JOBLESS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 JOBLESS w 2030 roku? Cena 1 Jobless (JOBLESS) wynosi dziś $0.00096 . Według powyższego modułu prognoz JOBLESS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny JOBLESS na 2040 rok? Jobless (JOBLESS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JOBLESS do 2040 roku.