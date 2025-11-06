GiełdaDEX+
Aktualna cena JDcom to 31.94 USD. Śledź aktualizacje cen JDON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JDON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o JDON

Informacje o cenie JDON

Czym jest JDON

Oficjalna strona internetowa JDON

Tokenomika JDON

Prognoza cen JDON

Historia JDON

Przewodnik zakupowy JDON

Przelicznik JDON-fiat

JDON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo JDcom

Cena JDcom(JDON)

Aktualna cena 1 JDON do USD:

JDcom (JDON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:50:51 (UTC+8)

Informacje o cenie JDcom (JDON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena JDcom (JDON) wynosi $ 31.94. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JDON wahał się między $ 31.3 a $ 32.1, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JDON w historii to $ 36.90868486875765, a najniższy to $ 30.590269632126216.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JDON zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o +0.40% w ciągu 24 godzin i o -7.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o JDcom (JDON)

Obecna kapitalizacja rynkowa JDcom wynosi $ 967.96K, przy $ 56.92K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JDON w obiegu wynosi 30.31K, przy całkowitej podaży 30305.69409858. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 967.96K.

Historia ceny JDcom (JDON) – USD

Śledź zmiany ceny JDcom dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.1273+0.40%
30 Dni$ -4.05-11.26%
60 dni$ +11.94+59.70%
90 dni$ +11.94+59.70%
Dzisiejsza zmiana ceny JDcom

DziśJDON odnotował zmianę $ +0.1273 (+0.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny JDcom

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -4.05 (-11.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny JDcom

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę JDON o $ +11.94(+59.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny JDcom

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +11.94 (+59.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe JDcom (JDON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen JDcom.

Co to jest JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w JDcom. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu JDON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące JDcom na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno JDcom będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny JDcom (w USD)

Jaka będzie wartość JDcom (JDON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w JDcom (JDON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla JDcom.

Sprawdź teraz prognozę ceny JDcom!

Tokenomika JDcom (JDON)

Zrozumienie tokenomiki JDcom (JDON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JDONjuż teraz!

Jak kupić JDcom (JDON)

Szukasz jak kupić JDcom? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić JDcom na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

JDON na lokalne waluty

Zasoby JDcom

Aby lepiej zrozumieć JDcom, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa JDcom
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące JDcom

Jaka jest dziś wartość JDcom (JDON)?
Aktualna cena JDON w USD wynosi 31.94USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JDON do USD?
Aktualna cena JDON w USD wynosi $ 31.94. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa JDcom?
Kapitalizacja rynkowa dla JDON wynosi $ 967.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JDON w obiegu?
W obiegu JDON znajduje się 30.31K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JDON?
JDON osiąga ATH w wysokości 36.90868486875765 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JDON?
JDON zaliczył cenę ATL w wysokości 30.590269632126216 USD.
Jaki jest wolumen obrotu JDON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JDON wynosi $ 56.92K USD.
Czy w tym roku JDON pójdzie wyżej?
JDON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JDON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:50:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe JDcom (JDON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

