Prognoza ceny JDcom (JDON) (USD)

Sprawdź prognozy cen JDcom na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość JDON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup JDON

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę JDcom % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $32.61 $32.61 $32.61 +2.45% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny JDcom na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy JDcom może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 32.61. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy JDcom może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 34.2405. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JDON na 2027 rok wyniesie $ 35.9525 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena JDON na 2028 rok wyniesie $ 37.7501 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JDON w 2029 roku wyniesie $ 39.6376 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena JDON w 2030 roku wyniesie $ 41.6195 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena JDcom może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 67.7938. Prognoza ceny JDcom (JDON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena JDcom może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 110.4290. Rok Cena Wzrost 2025 $ 32.61 0.00%

2026 $ 34.2405 5.00%

2027 $ 35.9525 10.25%

2028 $ 37.7501 15.76%

2029 $ 39.6376 21.55%

2030 $ 41.6195 27.63%

2031 $ 43.7005 34.01%

2032 $ 45.8855 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 48.1798 47.75%

2034 $ 50.5888 55.13%

2035 $ 53.1182 62.89%

2036 $ 55.7741 71.03%

2037 $ 58.5628 79.59%

2038 $ 61.4910 88.56%

2039 $ 64.5655 97.99%

2040 $ 67.7938 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny JDcom na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 32.61 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 32.6144 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 32.6412 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 32.7440 0.41% Prognoza ceny JDcom (JDON) na dziś Przewidywana cena dla JDON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $32.61 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny JDcom (JDON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny JDON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $32.6144 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa JDcom (JDON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla JDON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $32.6412 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa JDcom (JDON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena JDON wynosi $32.7440 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen JDcom Aktualna cena $ 32.61$ 32.61 $ 32.61 Zmiana ceny (24H) +2.45% Kapitalizacja rynkowa $ 980.27K$ 980.27K $ 980.27K Podaż w obiegu 30.08K 30.08K 30.08K Wolumen (24H) $ 60.37K$ 60.37K $ 60.37K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena JDON to $ 32.61. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.45%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 60.37K. Ponadto JDON ma podaż w obiegu wynoszącą 30.08K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 980.27K. Zobacz na żywo cenę JDON

Jak kupić JDcom (JDON) Próbujesz kupić JDON? Teraz możesz kupować JDON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić JDcom i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić JDON teraz

Historyczna cena JDcom Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami JDcom, cena JDcom wynosi 32.59USD. Podaż w obiegu JDcom (JDON) wynosi 0.00 JDON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $980.27K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.839999 $ 32.71 $ 31.6

7 D -0.03% $ -1.25 $ 34.82 $ 30.97

30 Dni -0.09% $ -3.4600 $ 36.07 $ 30.45 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin JDcom zanotował zmianę ceny o $0.839999 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs JDcom osiągnął maksimum na poziomie $34.82 i minimum na poziomie $30.97 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał JDON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana JDcom o -0.09% , co odpowiada około $-3.4600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny JDON. Sprawdź pełną historię cen JDcom, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen JDON

Jak działa moduł przewidywania ceny JDcom (JDON)? Moduł predykcji ceny JDcom to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu JDON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania JDcom na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów JDON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę JDcom. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość JDON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę JDON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał JDcom.

Dlaczego prognoaza ceny JDON jest ważna?

Prognozy cen JDON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w JDON? Według Twoich prognoz JDON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny JDON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny JDcom (JDON), przewidywana cena JDON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 JDON w 2026 roku? Cena 1 JDcom (JDON) wynosi dziś $32.61 . Według powyższego modułu prognoz JDON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena JDON w 2027 roku? JDcom (JDON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JDON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JDON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, JDcom (JDON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa JDON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, JDcom (JDON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 JDON w 2030 roku? Cena 1 JDcom (JDON) wynosi dziś $32.61 . Według powyższego modułu prognoz JDON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny JDON na 2040 rok? JDcom (JDON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 JDON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz