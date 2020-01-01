Tokenomika Jable (JAB) Odkryj kluczowe informacje o Jable (JAB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Jable (JAB) Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services. Oficjalna strona internetowa: http://www.jable.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB Kup JAB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Jable (JAB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jable (JAB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Historyczne maksimum: $ 0.17023 $ 0.17023 $ 0.17023 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.001303 $ 0.001303 $ 0.001303 Dowiedz się więcej o cenie Jable (JAB)

Tokenomika Jable (JAB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jable (JAB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJAB tokenomikę, poznaj cenę tokena JABna żywo!

Jak kupić JAB Chcesz dodać Jable (JAB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JAB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JAB na MEXC już teraz!

Historia ceny Jable (JAB) Analiza historii ceny JAB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JAB już teraz!

Prognoza ceny JAB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JAB? Nasza strona z prognozami cen JAB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JAB już teraz!

