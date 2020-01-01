Tokenomika Itheum (ITHEUM)

Odkryj kluczowe informacje o Itheum (ITHEUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Itheum (ITHEUM)

Itheum is the world's 1st decentralized data brokerage platform that transforms users' personal data into a highly tradable asset class. It provides Data Creators and Data Consumers with the tools required to "bridge" highly valuable personal data from web2 into web3 and to then trade data with a seamless UX that’s built on top of blockchain technology and decentralized governance.

Oficjalna strona internetowa:
https://itheum.io
Biała księga:
https://dev.to/itheum/itheum-data-dex-whitepaper-ooo
Block Explorer:
https://solscan.io/token/iTHSaXjdqFtcnLK4EFEs7mqYQbJb6B7GostqWbBQwaV

Tokenomika i analiza cenowa Itheum (ITHEUM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Itheum (ITHEUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 473.31K
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 486.44M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 973.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.299
Historyczne minimum:
$ 0.000836919399514103
Aktualna cena:
$ 0.000973
Tokenomika Itheum (ITHEUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Itheum (ITHEUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ITHEUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ITHEUM.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszITHEUM tokenomikę, poznaj cenę tokena ITHEUMna żywo!

Historia ceny Itheum (ITHEUM)

Analiza historii ceny ITHEUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ITHEUM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ITHEUM? Nasza strona z prognozami cen ITHEUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.